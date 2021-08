Après des records de transactions, le marché immobilier en passe de ralentir?

Les ventes immobilières marquent le pas dans certains réseaux (©AFP)

Certains grands réseaux d'agences immobilières constatent une baisse des transactions, alors que les ventes dans l'ancien avaient été particulièrement dynamiques au printemps.

(BFM Immo) - 2021 signera-t-elle véritablement un nouveau record historique de ventes? Pour la première fois depuis la fin du premier confinement, certains grands réseaux d'agences constatent un ralentissement des transactions. Chez Century 21, on évoque même déjà la fin de la frénésie.

Au sein de ce réseau, les ventes de l'été ont légèrement marqué le pas par rapport à l'an dernier. Certes, les Français sont partis en vacances et l'été dernier était aussi exceptionnel, compte tenu de la sortie du confinement. Pour autant, le patron de Century 21 s'interroge. "Il n'est plus sûr qu'on atteigne un nouveau record de ventes cette année même si, nous dit-il, la barre du million de transactions devrait encore être dépassée", souligne Laurent Vimont.

Plus d'optimisme en revanche du côté du réseau ERA où on veut encore croire au record historique. On pourrait flirter avec les 1,2 million de ventes dans l'ancien, estime son directeur exécutif Eric Allouche.

Pour rappel, à fin mai dernier, les notaires comptabilisent 1,130 million transactions au cours des douze derniers mois. Du jamais-vu. Et sur l'année 2020, les notaires avaient enregistré 1,024 million de ventes après 1,068 million en 2019.

Fin de la frénésie ou pas, une chose est sûre et tous les réseaux s'y accordent: le nouvel appétit pour les maisons et les villes moyennes lui reste toujours aussi fort.