Avec les visites autorisées malgré le reconfinement, les professionnels de l'immobilier sont soulagés

Les visites immobilières restent autorisées (©AFP)

Les professionnels du secteur ont réussi à convaincre le gouvernement d'autoriser les visites immobilières pour ne pas bloquer le marché. Il faut dire que les départements reconfinés représentent un poids considérable en termes de transactions dans l'ancien.

(BFM Immo) - Il n'y aura pas cette fois-ci de blocage du marché immobilier. Les professionnels du secteur ont convaincu le gouvernement: les visites des biens à la location ou à la vente pour une résidence principale peuvent continuer pour les habitants des 16 départements* concernés par les nouvelles restrictions.

Certes, les agences elles sont fermées. Mais l'activité peut se poursuivre. C'est l'essentiel estime la Fnaim, la Fédération nationale de l'immobilier qui représente les professionnels du secteur. Comment aurait-on pu justifier le maintien de la production de logements, les chantiers restant ouverts ou encore l'autorisation des déménagements, si on avait empêché la vente comme lors du précédent confinement?

Un poids considérable dans le marché immobilier

Et cette fois encore, le risque était considérable. A elle seule, l'Ile-de-France représente près de 15% du volume de transactions dans l'ancien. Avec les Hauts-de-France, on frôle les 20%. Et il faudrait y ajouter les ventes réalisées dans les Alpes-Maritimes.

Quant à l'enjeu sanitaire, les professionnels rappellent qu'ils ont déjà adopté un protocole: moins de visites et moins de visiteurs par passage, aération systématique... Les risques sont limités au maximum.

*Les départements concernés par le troisième confinement depuis samedi 20 mars: Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Yvelines.