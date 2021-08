Expert immobilier : tout savoir sur le réseau CNE

Expertise immobilière (©Adobe Stock)

[CONTENU PARTENAIRE] - Faisant fi de la pandémie de Covid-19, le marché de l'immobilier affiche une forme flamboyante. Mais cerner toutes les subtilités de ce secteur complexe s'avère extrêmement difficile, même pour les professionnels du secteur. Pour être sûr de faire appel à un expert immobilier fiable, compétent et bien entouré afin de vous aider dans toutes vos opérations de location, de vente ou d'achat d'immeubles, il est conseillé de se tourner vers un membre du Centre National de l'Expertise (CNE). Explications.

Le champ d'action de l'expertise immobilière est large, car il englobe tout ce qui concerne la gestion d'immeubles (maison, appartement, terrain...). Bien sûr, sa mission principale consiste à estimer la valeur vénale ou locative des biens soumis à son examen, mais c'est également lui qui accomplit toutes les démarches inhérentes à l'achat, la vente, l'acquisition, le transfert de propriété, la rénovation ou la mise en hypothèque d'un immeuble. Il s'agit donc d'un métier exigeant, demandant des compétences et une expérience solide. Créé en 2004, le CNE a pour objectif de former et mutualiser les acteurs incontournables de l'expertise immobilière française, afin qu'ils soient toujours à la pointe des évolutions du métier.

L’expert CNE : ses valeurs et promesses

Avec plus de 610 cabinets d'expertise en métropole et dans l es outre-mer, le CNE est le 1er réseau d'experts immobiliers en France en valeur vénale. Tous ses membres partagent des valeurs déontologiques communes, ainsi qu'un savoir-faire propre. Des atouts offrant de nombreuses garanties à tous ceux qui font appel à leurs services. Les experts CNE sont en effet formés autour de valeurs telles que l’impartialité. Ils font preuve d’équité, de responsabilité, de méthodologie et de transparence dans la délivrance de leur expertise. Et parce que la discrétion est un principe, ils portent un intérêt particulier à l a confidentialité des informations fournies par leurs clients ; le secret professionnel garantissant ainsi sérénité et confiance tout au long de la prestation.

Respectueux de la charte de déontologie CNE, les experts immobiliers placent également l’humain au centre de leurs préoccupations pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de leurs clients, tout en visant l’excellence. En effet, ils sont toujours au fait des dernières évolutions du marché, bénéficiant d’un accompagnement juridique permanent, ce qui leur permet d’offrir un travail de qualité tout au long du projet, en prenant soin de respecter les principes de la charte européenne de l’expertise immobilière.

Les raisons pour un expert immobilier d'adhérer au réseau CNE

Si les particuliers ont toutes les raisons de privilégier les experts CNE pour les épauler dans leurs opérations immobilières, les experts immobiliers ont eux aussi intérêt à adhérer au réseau. En effet, en tant que membres, ils bénéficient d'avantages non négligeables par rapport au reste de la profession :

- Utilisation d'un label commun, du logo et de la marque CNE dans toutes les communications. Des outils marketing avec le logo du CNE sont mis à l a disposition des membres (sceau à cire, écusson pour pare-brise, pince à gaufrer...)

- Couverture par une assurance groupe qui permet de bénéficier de tarifs négociés

- Veille juridique sur la législation, avec un cabinet d'avocats qui renseigne les membres sur les évolutions importantes du métier

- Assistance et mise à niveau permanentes sur les techniques d'expertise

- Validation sur demande des rapports d'expertise des membres

- Communication au niveau national, avec des sites Internet puissants pouvant générer des missions pour les membres agréés, ainsi qu'un numéro vert international. Mise à disposition de votre propre site web CNE, qui inclut la création du site, le nom de domaine, l'hébergement, le référencement, les e-mails dédiés...

- Accès à des partenaires leur faisant bénéficier d'avantages tarifaires, que ce soit pour des formations, l'achat de matériel...

- Possibilité de pouvoir collaborer avec d'autres cabinets membres du CNE pour répondre ensemble à des appels d'offres régionaux ou nationaux

Grâce à tous ces atouts, les membres du réseau CNE n'ont aucun mal à élargir leur clientèle, car les particuliers sont rassurés de faire appel à des professionnels faisant partie du premier réseau d'experts immobiliers français. En plus, tous les membres restent indépendants juridiquement et financièrement, car l'adhésion repose sur un contrat de licence libre de marque, et non sur un système de franchise. Ça en fait des raisons d'adhérer au CNE !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Expert Immo. La rédaction de BFM IMMO n’a pas participé à la réalisation de ce contenu.