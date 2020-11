Finalement, vous pouvez bien déménager avec vos amis pendant le confinement

Les déménagements avec des proches sont autorisés (©Pexels)

Contrairement aux premières annonces faites à BFM Immo, le ministère du Logement a changé d'avis et autorise désormais l'aide des proches, tant que cela ne dépasse pas six personnes, pour les déménagements.

(BFM Immo) - Changement de règle pour les déménagements ! Le ministère du Logement indique désormais sur son site internet que l'aide des "connaissances" pour les déménagements sont possibles dans la limite de six personnes maximum. Les entreprises spécialisées sont aussi autorisées à effectuer les déménagements. Contactée par BFM Immo, le ministère nous a confirmé l'information.

La case à cocher sur l'attestation dérogatoire est le "motif familial impérieux", précise le ministère qui rappelle qu'un "justificatif de l'entreprise de déménagement, un acte de vente ou un nouveau bail peuvent servir de justificatif."

Changement de braquet

Fin octobre, le ministère affirmait pourtant à BFM Immo que les proches étaient personae non gratae pour les déménagements en période de confinement. "La règle reste de limiter le plus possible les déplacements. Il n’existe pas de dérogation sur le cas 'je vais aider mes amis à déménager'", soulignait alors le ministère.

La seule solution était donc de déménager seul ou avec les personnes de son foyer, ou bien de faire appel à une entreprise spécialisée mais se faire aider par les amis étaient proscrits "au moins sur les 2 premières semaines" du confinement.

La modification a visiblement eu lieu début novembre et avait été confirmée par certaines préfectures sur les réseau sociaux (comme celle du Gers), mais aucune communication nationale n'avait été faite jusque-là.

