La France compte désormais 3,6 millions de résidences secondaires, un record

Les Français se ruaient déjà sur les résidences secondaires avant le confinement, selon les dernières données de l'Insee.

(BFM Immo) - La France n’a jamais compté autant de résidences secondaires. 3,6 millions de logements de ce type sont recensés en France métropolitaine en 2020, selon une étude de l'Insee publiée mardi. C’est un record. Et à nouveau, un logement sur dix en France est une résidence secondaire. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le début des années 2000. Les confinements successifs pourraient encore renforcer ce mouvement.

En France métropolitaine, le taux de résidences secondaires atteint ainsi 10%. Selon les calculs de BFM Immo à partir des données de l'Insee (remontant jusqu'en 1983), la part des résidences secondaires dans le parc de logements en France métropolitaine (seules données disponibles sur longue période) n'avait été supérieure à 10% que de 1985 à 2000. Elle n'a ensuite cessé de baisser avant de repartir à la hausse à partir de 2015.

Rapportés à la population, les chiffres sont encore plus spectaculaires. Depuis les années 1980, le nombre de résidences secondaires a progressé deux fois et demi plus vite que la population. Aussi, alors qu'on recensait 4,3 résidences secondaires et occasionnelles pour 100 habitants en 1983, ce ratio est passé à 5,5.

Avoir une maison de campagne, c’est avant tout un plaisir d'urbains. Néanmoins, même la capitale compte énormément de résidence secondaires: 9% des logements parisiens servent de pied-à-terre. Et, contre toute attente, leurs propriétaires sont en très grande partie des Franciliens (42,5%, selon l'Insee). Ce phénomène est sans doute lié ici à de l'investissement locatif, notamment en meublé. Face à cette situation, la maire de Paris avait décidé en 2017 de tripler la surtaxe d’habitation qui s’applique aux résidences secondaires.

Un prix moyen de 250.000 euros

La résidence secondaire reste quoi qu'il en soit un rêve inaccessible pour de nombreux Français. Son prix moyen (neuf et ancien confondus) s'élevait à 248.200 euros début 2020, selon SeLoger.

Mais il y a de grosses différences d’une région à l’autre. Toujours selon SeLoger, les zones les plus chères sont l’Ile-de-France (351.600 euros), l'Aquitaine -excluant donc Poitou-Charentes et Limousin - (à 322.600 euros) et la région PACA (317.300 euros). Et les moins chères se trouvent dans des territoires moins bien desservis ou moins attractifs. En Lorraine, en Bourgogne, en Auvergne ou en Franche-Comté, le prix moyen passe sous la barre des 150.000 euros.

On soulignera aussi que les résidences secondaires sont à bien distinguer des logements vacants, comptabilisés tout à fait à part.

