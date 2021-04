La majorité des résidences secondaires ne sont pas des maisons de campagne

Une résidence secondaire n'est pas toujours une maison de campagne (©Pixabay)

Une étude SeLoger montre que 44% des résidences secondaires sont des appartements, dont 23% se situent dans une grande ville.

(BFM Immo) - Le marché des résidences secondaires est florissant. En 2020, il y avait pas moins de 3,65 millions de résidences secondairesselon l'Insee. Et depuis une quarantaine d’années, leur nombre augmente plus rapidement que celui des résidences principales. Aussi, leur part dans le parc de logements en France est passée de 9,5% à 9,9% entre 1982 et 2020. Et dans l'imaginaire collectif, la résidence secondaire est associée à une maison à la campagne ou une villa en bord de mer. Pourtant, une étude de SeLoger casse quelques mythes sur la résidence secondaire. Séverine Amate, porte-parole du groupe SeLoger, souligne ainsi par exemple que "44% des résidences secondaires sont des appartements et 23% se situent dans une grande ville".

Contrairement, aux idées reçues, le propriétaire d'une résidence secondaire n'est pas forcément un nanti. 11% des ces propriétaires sont mêmes locataires de leur résidence principale, selon un sondage OpinionWay pour SeLoger.

>> Estimez le prix de votre bien immobilier avec notre simulateur gratuit

Les habitants des grandes villes friands de résidence secondaire

Sans surprise, en revanche, 38% des propriétaires d'une résidence secondaire interrogés habitent dans une ville de plus de 100.000 habitants. Seuls 15% des Français disposant d’un lieu de villégiature habitent à la campagne. Les Franciliens sont largement représentés (29%) au sein des propriétaires de résidences secondaires sondés. Avec les confinements et l'essor du télétravail, 25% des propriétaires d’une résidence secondaire envisagent, à moyen ou long terme, d’en faire leur résidence principale. Et chez les porteurs d’un projet d’achat d’une résidence secondaire, cette proportion passe à 32%.

Dernier enseignement de l'étude SeLoger, les Français rechignent à louer leur résidence secondaire. Si 31% des personnes interrogées considèrent leur résidence secondaire comme un investissement, 69% des propriétaires se refusent à proposer leur bien à la location, "quand bien même les revenus locatifs qu’ils pourraient en tirer viendraient amortir les frais à leur charge: entretien, assurances, abonnements divers, impôts", précise SeLoger.

Méthodologie: Etude SeLoger réalisée en collaboration avec OpinionWay du 9 au 23 février 2021 auprès de 276 propriétaires d'une résidence secondaire. Données faisant l'objet d'un redressement à partir de données de cadrage.