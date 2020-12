Les logements surévalués à Paris ne trouvent plus aussi facilement preneurs

Les prix baissent dans certains arrondissements de Paris (©Joel Saget - AFP)

Une étude Proprioo et PriceHubble montre que la demande immobilière a faibli à Paris. Le marché est en train de se rééquilibrer.

(BFM Immo) - La demande immobilière à Paris a bel et bien faibli et les logements surévalués ne trouvent plus aussi facilement des acheteurs. Proprioo et PriceHubble, qui viennent de publier une étude sur le sujet, en sont persuadés, le marché parisien est en train de se rééquilibrer.

Désormais neuf arrondissements affichent des prix à la baisse sur le dernier trimestre. Baisses modestes, certes, mais baisses quand même. Et ce sont les quartiers qui avaient le plus grimpé qui reculent aujourd'hui. On frôle les 2% de baisse sur un trimestre dans le 5ème arrondissement (-1,85%) et dans le 10ème (-1,67%).

Une accalmie parisienne qui s'accompagne en parallèle d'une forte hausse dans les autres départements de la région. Plus de 15% de hausse de prix en Seine-Saint-Denis et 11,04% en Seine-et-Marne. L'attractivité s'est décalée et pour cause, les acheteurs veulent des logements plus grands en dehors des centres urbains. Ainsi les prix des appartements de plus de 80m² reculent dans les grandes villes, alors que ces mêmes biens flambent littéralement en banlieue.

De son côté, Sylvain Levy-Valensi, co-fondateur de Radio Immo, invité à l'occasion de notre grande journée spéciale "Patrimoine & Placements", rappelle que de 2012 à 2017, la capitale a perdu près de 53.000 habitants, selon les données de l'Insee. Il y a "une fuite très claire des Parisiens qui ne peuvent plus se loger décemment". Un phénomène qui s'accélère avec la crise du coronavirus. "Le grand bénéficiaire, c'est le Grand Paris", et en particulier la proche banlieue.