Visite de logement interdite pendant le confinement : vent de colère chez les agents immobiliers

Les Français ne peuvent pas visiter de logement pendant le confinement (©Mychele Daniau - AFP)

Pendant le reconfinement, les agents immobiliers ne peuvent pas faire visiter de logements aux particuliers, ni pour la location ni pour l'achat. Une mesure qui risque de bloquer tout le marché immobilier et provoque l'incompréhension des agents immobiliers.

(BFM Immo) - Si ce nouveau confinement est plus souple que le premier, certaines professions restent pourtant pénalisées. C'est notamment le cas des agents immobiliers. En effet, non seulement les agences immobilières, lieux clos brassant du public, sont fermées, mais surtout les agents immobiliers ne peuvent pas faire visiter des logements aux particuliers. Ni pour une location, ni pour un achat. Une décision du gouvernement qui va engendrer un important coup de frein aux transactions immobilières, alors même que les autres acteurs de la chaîne tels que les notaires ou les banques, sont eux en capacité de travailler et de faire aboutir les dossiers.

>> Estimez le prix de votre bien immobilier avec notre simulateur gratuit

C'est pourquoi les professionnels du secteur, agents immobiliers en premier lieu, n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement et leur incompréhension. Ainsi, Laurent Vimont, président de Century 21, nous explique : "Les agents immobiliers peuvent travailler et pourraient donc faire visiter des biens. Mais ce sont les particuliers qui ne peuvent pas se déplacer pour visiter un logement. C'est un paradoxe". Il rappelle qu'un protocole sanitaire a été mis en place lors des visites depuis le 11 mai, il est donc possible de visiter sans prendre trop de risque. Il ne comprend pas pourquoi il est possible de faire ses courses avec des centaines de personnes, réaliser des travaux ou déménager, mais pas visiter un logement. "Ils ont retiré un maillon de la chaîne, ça va tout casser", pronostique Laurent Vimont. Le président de Century 21 ajoute qu'il est actuellement en discussion avec le gouvernement, mais qu'il n'est pas confiant.

Lettre ouverte au gouvernement

De son côté, la Fédération nationale de l'immobilier (la Fnaim) déclare simplement poursuivre "le dialogue avec l’exécutif avec l’objectif de parvenir à une solution pragmatique sur la question des visites pour les particuliers souhaitant acquérir ou vendre un logement". Lundi soir, les responsables du réseau Laforêt, de la Fnaim, d'Orpi, de Century 21, de Guy Hoquet, d'Era, de L'Adresse et de Nestenn se sont d'ailleurs réunis pour "travailler au déblocage de la chaîne immobilière dans le respect des protocoles sanitaires", indique le réseau Laforêt sur Linkedin.

>> Partenariat BFM Immo : Trouvez le meilleur taux pour votre crédit immobilier avec notre comparateur gratuit

Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du management des services immobiliers (Imsi), a également publié une lettre ouverte que Capital a retranscris. "Il serait temps de réaliser que le logement répond à un besoin essentiel", écrit-il. Et il ajoute: "Changer de logement est rendu nécessaire par des événements de la vie, heureux ou malheureux, qui créent une obligation : union ou séparation, naissance, décès, mutation professionnelle".

Il propose donc de "de conditionner la possibilité de visiter un logement à deux critères: qu’il s’agisse de la recherche d’une résidence principale, à l’exception des investissements locatifs et des résidences secondaires, par définition ne relevant pas de l’urgence, et qu’un professionnel intermédiaire garantisse le respect des précautions sanitaires, parce que sa responsabilité pénale est clairement engagée".