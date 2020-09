Comment rentabiliser sa résidence secondaire

Bassel Abedi Biographie Fondateur de Rendementlocatif.com, Bassel est un ancien chef de projet chez Microsoft. Passionné de code, il a créé sa start-up en 2016 à la suite d'un constat : aucun outil numérique n’était mis en place pour permettre au grand public de calculer la rentabilité réelle d’un investissement immobilier ...Lire la suite

Etre propriétaire d'une résidence secondaire est un rêve partagé par de nombreux Français. Mais cela implique de nombreux frais à assumer. Les conseils de notre expert Bassel Abedi, fondateur de Rendementlocatif.com.

Avoir une résidence secondaire constitue souvent le rêve d'une vie, une envie de souvenirs en famille qui s’ancrent dans un endroit, des retrouvailles de vacances, des liens qui se tissent. Mais entre la fiscalité et les charges courantes, la résidence secondaire est aussi un coût non négligeable à l’année, qu’il faut pouvoir assumer. Pour ce faire, il existe des solutions à mettre en place.

Investir au bon endroit

Pour bien rentabiliser sa résidence secondaire, il faut tout d’abord investir au bon endroit. En effet, une résidence secondaire doit avant tout être située dans un lieu attrayant et accessible pour en profiter personnellement d’abord. Il convient alors de choisir un endroit où l’investisseur sera sûr de pouvoir se rendre de manière régulière. Il faut alors penser à un accès facile (gare ou aéroport à proximité), qui sera aussi indispensable en cas de mise en location ponctuelle de la résidence secondaire.

Enfin, bien sûr, il faudra investir dans un lieu qui comporte des atouts touristiques : un chalet à la montagne, afin d’en profiter d’hiver pour skier et l’été pour randonner, une maison sur les bords de mer ou même une résidence secondaire à l’étranger, à condition là-aussi de choisir une destination qui a le vent en poupe (le Portugal par exemple). Attention cependant, en cas de location ponctuelle de cette résidence, à toute l’intendance (il conviendra de trouver une personne ou un service de confiance à distance).

Louer sa résidence secondaire

Comme évoqué, il est tout à fait envisageable de louer sa résidence secondaire afin de la rentabiliser. L’avantage réside dans le fait que l’investisseur pourra bénéficier de son bien quand il le veut (en planifiant par exemple les week-ends et les vacances dont il souhaite en jouir) et "réserver" les moments pour la location. Il conviendra de bien calculer, avant l’investissement locatif, le nombre de semaines de location envisagées à l’année et le prix du marché (en tenant en compte la hausse et basse saison) pour s’assurer de la rentabilité du bien.

En effet, les loyers, même ponctuels, d’une location saisonnière pourront payer une partie (voire la totalité) des frais, impôts et charges courantes. L’inconvénient reste l’impossibilité de se rendre à sa résidence secondaire sur un "coup de tête" de dernière minute si celle-ci est louée. Par ailleurs, les périodes de "haute saison" pour la location sont souvent aussi celles durant lesquelles l’investisseur pourrait souhaiter profiter de sa résidence secondaire: il lui faudra donc faire des concessions quant aux moments choisis.

Se démarquer

Avec les plateformes de location saisonnière comme AirBnb, la concurrence est forte. Il faudra alors se démarquer des autres pour éviter trop de vacances locatives et s’assurer de louer son bien sur la période voulue. Pour ce faire, la résidence secondaire devra être décorée avec goût pour provoquer un petit "coup de cœur" et faire la différence. Cela profitera aussi à l’investisseur.

Par ailleurs, le "service" devra être irréprochable afin d’obtenir les meilleurs commentaires: il conviendra de miser sur quelques attentions d’arrivée par exemple (une bouteille, quelques biscuits de la région, des guides à disposition des voyageurs, etc.) et opter pour une personne de confiance quant à la gestion, si le propriétaire n’est pas sur place. Pensez également à proposer des services plus rares, comme un jacuzzi par exemple qui vous permettront de louer plus cher d’une part et de pouvoir apparaître plus facilement dans les résultats de recherches des sites de location lorsqu'un utilisateur ajoute des filtres.

Proposer des tournages et shootings photos

Très rémunérateurs, les différentes productions peuvent chercher des biens atypiques pour une journée ou plusieurs, afin d’y réaliser un tournage ou un shooting photo. En effet, les entreprises de production cherchent souvent des lieux vastes et très bien décorés (il conviendra alors de proposer de belles prestations dans sa résidence secondaire). Ces "loyers" peuvent monter jusqu’à 3 000 euros la journée pour des biens rares, avec une assurance de remise en l’état du lieu fournie au propriétaire. C’est un excellent moyen de rentabiliser sa résidence secondaire de manière ponctuelle, afin de couvrir une bonne partie des charges.

Rentabiliser sa résidence secondaire reste possible, à condition de bien investir au départ et de calculer comment faire avant de s’engager. Une résidence secondaire, endroit plaisir pour l’investisseur avant tout, pourra aussi être rentabilisée, à condition de faire quelques concessions et d’accepter d’autres visiteurs.

Bassel Abedi, fondateur de Rendementlocatif.com