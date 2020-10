Voici les plus gros portails d'annonces immobilières en Espagne en 2020

Julien Gondeau Biographie Julien Gondeau est un professionnel du secteur immobilier depuis plus de 10 ans, il est le créateur de OuiFind qui propose un service immobilier sur mesure pour les francophones souhaitant acquérir un bien immobilier à Barcelone. Diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris, il est inscrit ...Lire la suite

Comment se présente l’offre immobilière sur internet en Espagne? Où trouver le plus d’annonces? Décryptage de notre expert Julien Gondeau, professionnel du secteur immobilier et fondateur de OuiFind.

En 2020 le site Idealista.com, avec 6,8 millions de visiteurs uniques au mois d’août, reste le portail immobilier leader en Espagne. Créé en 2000 ce site a été racheté le mois dernier par le fonds suédois EQT pour 1,3 milliard d’euros. Cette nouvelle valorisation lui permet d’atteindre le statut de "licorne".

Idealista.com était par ailleurs entré au capital du site Yaencontre.com en février 2020. Ce site (1,3 millions de visiteurs uniques au mois d’août 2020) qui appartenait au Grupo Godo (éditeur entre autre du journal catalan de référence La Vanguardia) permet à Idealista.com de renforcer sa position de leader notamment en Catalogne.

Autre groupe incontournable en Espagne : Adevinta (filiale du groupe norvégien Schibsted, propriétaire en France du site Lebonvoin.com et AvendreAlouer.fr). Ses sites Fotocasa.es (6 millions de visiteurs uniques au mois d’août 2020), Habitaclia.com (3,2 millions de visiteurs uniques au mois d’août 2020) - qui reste un portail incontournable en Catalogne avec un excellent référencement sur Google- Vibbo.com ou Milanuncios.com recensent un nombre important d’annonces immobilières sur tout le territoire espagnol.

Des annonces en français

Idealista.com et Habitaclia.com offrent l’avantage d’avoir traduit leurs annonces en français, ce qui facilite la navigation sur ces sites depuis la France. Ils concentrent un volume d’annonceurs professionnels et particuliers important ce qui permet d’avoir une vision globale du marché notamment dans les grandes villes espagnoles comme Madrid, Barcelone ou Valence. Pisos.com (3,8 millions de visiteurs uniques en août 2020) est le troisième acteur au niveau national avec environ 600.000 annonces.

Ces 5 sites précédemment cités regroupent donc quasiment toute l’offre nationale, leur audience les rendant incontournables pour les annonceurs professionnels et particuliers. Viennent ensuite des sites comme Green-acres.es qui bénéficient d’un bon référencement sur Google sur des requêtes ciblées sur l’immobilier en Espagne. Citons ensuite pêle-mêle des sites avec moins de contenus comme Trovimap.com, Repimmo.com, Kyero.com, Spainhouses.net, Properstar.fr, Indomio.es, Espagne-immobilier.com, Kasaz.com. Pour les locations longue durée Enalquiler.com et pour les locations de vacances Niumba.com

Un marché orienté vers les acheteurs étrangers

Le marché immobilier espagnol reste un marché très orienté vers les acheteurs étrangers en recherche de résidence secondaire. Les acheteurs français représentent 6,68% des achats de la part d’étrangers au 2ème Trimestre 2020 (source Registradores de España). Il faut sans doute y voir une corrélation avec l’usage en fort développement des nouvelles technologies. De plus en plus de professionnels immobiliers publient des photographies professionnelles et notons que contrairement aux annonces en France, le nombre de photos présentées pour chaque bien est souvent supérieur à 20.

Auparavant réservées aux seules annonces de biens de luxe, les visites virtuelles (360° ou 3D) ont connu un fort développement ces derniers mois, notamment à cause de la pandémie de Covid et de la difficulté de déplacements de la part de potentiels acquéreurs. Ainsi sur le portail Idealista.com, on recense 12,80 % des annonces de la ville de Madrid qui comportent une visite virtuelle. Parmi les technologies de visites virtuelles citons Floorfy et surtout Matterport.

De plus en plus d’annonces comportent un plan permettant de comprendre la distribution de l’appartement. Les professionnels de l’immobilier sont poussés dans cette quête de l’affichage d’une information la plus complète possible par les portails immobiliers qui utilisent des algorithmes qui ordonnent les annonces selon leur qualité et donnent une meilleure visibilité aux annonces les plus détaillées.

L'usage de la vidéo se démocratise

L’usage de la vidéo se démocratise également dans les annonces : qu’elles soient de simples diaporamas, de présentation des services de l’agence ou des vidéos professionnelles très immersives pour les biens de luxe.

On trouve également de plus en plus d’annonces avec des "renders" ou homestaging virtuel dans le cas d’appartements à rénover. Cette technologie permettant à l’utilisateur de se projeter dans l’appartement une fois rénové.

Notons que les portails immobiliers espagnols recensent à la fois des annonces de particuliers, professionnels, de biens dans l’ancien et dans le neuf sans distinction (même s’il est possible de filtrer selon le type d’annonces que vous souhaitez visualiser).

