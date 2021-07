Accor va se servir des espaces vides de ses hôtels pour lancer un Airbnb du télétravail

Accor veut développer son offre pour les télétravailleurs. (©Pixabay)

Le groupe hôtelier entend créer, d'ici 6 à 12 mois, une plateforme qui permettra aux entreprises de réserver des places, inoccupées en journée, dans des hôtels pour que leurs salariés puissent télétravailler.

(BFM Immo) - Loin d'être revenus à leurs niveaux d'occupation d'avant-crise, les hôtels tentent de trouver des solutions pour rentabiliser leurs chambres vides. Dans un entretien aux Echos, Sébastien Bazin, PDG d'Accor, rappelle que son groupe dispose de 5.200 hôtels, au sein desquels il y a des nombreux espaces inoccupés en journée. Ils "peuvent accueillir formidablement, dans chaque quartier, à moins de 10 minutes à pied ou à vélo, tous les télétravailleurs qui le souhaitent", avance-t-il.

>> Téléchargez notre guide Acheter dans le Neuf

C'est pourquoi, il entend créer dans les 6 à 12 mois une plateforme digitale qui permettra d'apporter des solutions aux entreprises et à leurs salariés. Sébastien Bazin explique : "Nous pouvons devenir le "Airbnb du 'flex office'".

Réduction des mètres carrés

Il précise qu'il voudrait proposer "des solutions qui plairont à la fois au DRH qui veut savoir où et comment sont accueillis ses salariés, au directeur financier qui a besoin de maîtriser ses coûts et qui pourra réinvestir une partie des sommes économisées sur la réduction des mètres carrés de bureaux, et aux salariés qui veulent un choix large de destinations facilement accessibles et accueillantes près de chez eux".

Des plateformes de ce type existent déjà. Elles proposent à des salariés de louer une chambre d'hôtel en journée pour télétravailler tranquillement. On peut citer par exemple soroom-hotel. Ces services existaient avant la crise du coronavirus mais avaient du mal à se développer. Les entreprises trouvaient cette solution trop onéreuse et les espaces pas assez sécurisées d'un point de vue informatique. Les salariés, eux, ne trouvaient pas le confort nécessaire pour travailler convenablement.