Le marché de l'immobilier commercial amorce un "retour à la normale"

L'immobilier de commerce reprend des couleurs. (©Fred Dufour - Paris)

Concernant la location, la demande repart nettement dans certaines villes. Du côté des ventes, le marché reprend aussi des couleurs.

(BFM Immo) - Le marché de l'immobilier commercial est bel et bien en train d'amorcer un "retour à la normale". C'est ce que montrent les derniers chiffres de la plateforme de Seloger dédiée aux commerces. Déjà sur la demande à la location de commerces, si au global au niveau national on est sur une stabilité au 2ème trimestre par rapport à l'an dernier, elle repart aussi nettement à la hausse dans certaines villes: +10% à Paris, +5% Lyon et à Marseille.

Globalement c'est dans le grand Ouest que la demande de commerces à la location est repartie le plus fortement. Elle a doublé sur un an alors que l'offre elle, a baissé de 3%. Marché très actif aussi en Midi-Pyrénées où la demande de commerce est 7 fois plus élevée que l'offre. La région Rhône-Alpes affiche une demande en hausse de 70% quand l'offre baisse de 3%.

Le marché est un peu plus équilibré en Ile-de-France où la demande progresse de 20% et mais l'offre aussi: + 21%. Quelques exceptions à noter tout de même à Nice où la demande recule de 2% et même de 6% à Bordeaux.

L'Aquitaine repart fort

Du côté de la vente de commerces, là aussi le marché reprend des couleurs. En PACA, la demande à l'achat progresse de 72% alors que l'offre baisse de près de 20%. L'Aquitaine repart fort: +50% du côté de la demande alors que l'offre recule de 1%.

La reprise la plus spectaculaire est toujours dans le Grand Ouest. La demande à l'achat a été multipliée par 3, mais ici le marché semble équilibré puisque l'offre a autant progressé.

Côté prix, la reprise n'est pas encore véritablement visible. Au niveau national, ils baissent de 18%, avec quand même toujours de fortes disparités. Baisses limitées en PACA (-9%) et en Aquitaine (-3%). Les prix repartent à la hausse en revanche en Bretagne avec +6%. +6% aussi à Paris et même + 10% à Lyon.