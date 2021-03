Quand la crise bouscule le marché des entrepôts et des stocks entre professionnels

Les professionnels se louent entre eux les entrepôts vides (©Tianya1223 / Pixabay)

Le site Jestock.com, qui s'adressait à l'origine uniquement aux particuliers, a élargi son offre aux professionnels pour les mettre en relation. Car quand certains secteurs ne savent plus quoi faire de leurs stocks, d'autres acteurs disposent au contraire d'entrepôts vides.

(BFM Immo) - Au départ, l'entreprise Jestock.com s'adressait exclusivement aux particuliers. L'idée était de mettre en relation les propriétaires d'espaces disponibles (comme les caves ou les box de parking) et ceux qui cherchaient précisément de quoi entreposer leurs affaires. Très vite, Jestock a compris qu'il y avait aussi une carte à jouer du côté des professionnels. Le site travaille par exemple notamment avec les bailleurs sociaux pour rentabiliser leurs places de parking inoccupées. Et puis en novembre dernier Jestock a de nouveau eu le nez creux en élargissant son offre aux entrepôts logistiques.

Alors que la question du stockage des produits se pose pour absolument tous les secteurs en cette période, que ce soit parce que leur activité redémarre extrêmement vite ou parce qu'au contraire ils accumulent des surstocks faute de pouvoir reprendre leur commercialisation. Preuve que Jestock répond à une nouvelle problématique majeure. Depuis novembre dernier et le lancement de sa nouvelle offre, son chiffre d'affaire sur ce créneaux progresse chaque mois de 150%.

De nouveaux besoins

La crise a fait naître de nouveaux besoins pour les entreprises qui cherchent en même temps des solutions ultra-flexibles. Traditionnellement, pour les entrepôts comme pour les bureaux, les baux classiques sont extrêmement contraignants avec des engagements sur 3, 6 ou 9 ans. Jestock.com propose ainsi des solutions à la carte entre des propriétaires d'entrepôts vacants et des entreprises en quête d'espace. On répond ici aux besoins ponctuels. La demande est spectaculaire, principalement en provenance du BTP qui multiplie les commandes de matériaux avec la reprise des chantiers et l'explosion des travaux de rénovation.

De plus en plus d'entreprises du bâtiment décident de passer par Jestock, y compris même un géant du CAC 40. Et puis il y a les autres secteurs dont l'activité reste au point mort et qui eux sont en situation de surstock. Dans l'alimentaire, avec le coup d'arrêt de la restauration, des professionnels cherchent à entreposer boissons et produits congelés. Dans le secteur des cosmétiques, ce sont les emballages. Tous optent en ce moment pour des solutions ultra-flexibles.