Bois, PVC, peinture, … Les pénuries font flamber les prix

La pénurie de matières premières pèse de plus en plus lourd sur le secteur de la construction, y compris même sur les chantiers de rénovation. Bois, PVC, aluminium et même peinture, la plateforme spécialisée Hemea commence à chiffrer l'impact de ces pénuries sur les prix.

(BFM Immo) - Crise sanitaire, tensions commerciales... Tous les matériaux du BTP ou presque connaissent des hausses de prix à 2, voire 3 chiffres. Et les géants du secteur ne sont plus seuls à s'en faire le relai. Hemea, la plateforme de mise en relation entre professionnels et particuliers, constate à son tour cette flambée des prix.

En tête, le PVC. Les tarifs ont plus que doublé sur le premier semestre (+112%). Les tarifs ont progressé de 61% pour l'aluminium et 57% pour l'acier. Hemea constate une hausse de 51% pour le cuivre et de 48% pour le bois. Même le plâtre, le carrelage ou la peinture voient leurs tarifs s'envoler.

Impacts sur les projets de rénovation

Des hausses de prix qui ont des impacts considérables sur les projets de rénovation des particuliers, nous dit Hemea, exemples à l'appui. Pour refaire une salle de bain d'environ 7 m², il faudra dépenser aujourd'hui 6% de plus qu'il y a 1,5 an. Pour une surface de 50m², le seul devis peinture, lui, flambent de 10% par rapport à l'an dernier.

Et Hemea ne paraît pas très optimiste puisque la plateforme conseille aux particuliers de faire signer les travaux le plus tôt possible pour ne pas éviter les nouvelles hausses de prix à venir.