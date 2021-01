BTP: Bouygues va réduire son empreinte carbone

Construction: Bouygues s'engage à diminuer fortement son empreinte carbone (©Loic Venance - AFP)

La filiale construction du groupe français compte réduire son empreinte carbone, directe et indirecte, de 30 à 40%.

(BFM Immo) - La filiale construction du groupe français Bouygues a annoncé qu'elle s'engageait à réduire fortement son empreinte carbone directe et indirecte, entre 30 et 40% selon ses périmètres d'intervention, dans les années à venir. "La stratégie climat de Bouygues Construction doit contribuer activement à la réduction de l'impact carbone de la construction", indique le PDG Philippe Bonnave, dans un communiqué. "Les nombreuses réalisations durables déjà livrées nous montrent que cela est possible et nous devons aller plus loin. C'est une véritable culture bas carbone que le groupe est en train d'adopter".

Sans préciser réellement sur quelle échéance portent ses engagements, Bouygues indique ainsi qu'il entend réduire de 40% ses émissions liées au fonctionnement de son siège et à l'activité sur les chantiers, qui représentent 11% des 2,9 millions de tonnes de CO2 produites en 2019, et de 30% celles générées par ses achats de produits, les déchets et son parc informatique, qui pèsent 89% du bilan carbone.

"La construction bois est également un axe clé"

Pour atteindre ses objectifs, Bouygues Construction indique notamment qu'il va se doter d'un parc de 90% de véhicules verts d'ici 2030, réduire de 50% les déplacements aériens internationaux et de 80% les vols nationaux de ses collaborateurs, travailler sur des circuits courts pour réduire le fret ou encore réduire de 15% d'ici 2025 son empreinte numérique. "La construction bois est également un axe clé puisque Bouygues Construction s'engage à réaliser 30% de ses projets bâtimentaires en bois à l'horizon 2030 en Europe", ajoute le groupe.

Présent dans plus de 60 pays au travers de ses 56.980 collaborateurs, Bouygues Construction a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros.

Avec AFP