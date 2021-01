Cette maison a été construite en quelques jours en Belgique grâce à l'impression 3D

Une maison imprimée en 3D (©BFM Business)

L'entreprise belge Kamp C a imprimé en 3 semaines une maison d'une surface de 90 mètres carrés.

(BFM Immo) - C'est une nouvelle prouesse dans l'impression 3D. En trois semaines, l'entreprise belge Kamp C a imprimé une maison sur deux niveaux. Cette demeure d'une surface de 90 mètres carrés a été imprimée d'un bloc, sur site. Elle a été construite à Westerlo en Belgique. Elle possède des panneaux solaires et un chauffage au sol.

Jusqu'à présent, les maisons réalisées grâce à l'impression 3D n'étaient construites que sur un étage et étaient, la plupart du temps, imprimées en plusieurs morceaux dans un atelier. Les différents morceaux étaient ensuite acheminés sur place et assemblés.

D'après l'entreprise Kamp C, ce procédé permet d'économiser 60% en matériaux, budget et temps. Kamp C affirme également que l'impression en béton est trois fois plus résistante que les briques de construction traditionnelles.