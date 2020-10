Confinement: pour certains chantiers, il faut s'attendre à "des retards de livraison de 6 mois voire plus"

Les chantiers vont prendre du retard (©Guillaume Souvant - AFP)

Louis-Michel Rey-Gagneux, directeur qualité et satisfaction client au sein de la société Orvéa, décrypte pour BFM Immo l'impact probable du confinement sur les chantiers.

(BFM Immo) - Le reconfinement ne va pas stopper les chantiers. Mais le secteur du BTP risque de tourner un peu plus au ralenti qu'en temps normal, du fait des contraintes sanitaires. Décryptage avec Louis-Michel Rey-Gagneux, directeur qualité et satisfaction client au sein de la société Orvéa, une entreprise spécialisée dans la logistique des chantiers qui optimise la gestion des dépenses communes sur un chantier et garantit son bon fonctionnement.

BFM Immo : Quels effets pourrait avoir le nouveau confinement?



Louis-Michel Rey-Gagneux : Contrairement au confinement, les chantiers ne sont pas arrêtés. Cependant, nous sommes confrontés à respecter des normes sanitaires plus strictes. Les règles de distanciation sociale devraient être plus rigoureusement contrôlées même si nous n’avons, à ce jour, aucune directive précise. En tant que logisticien de chantier, nous avons dû réorganiser la reprise avec une activité réduite des effectifs présents sur les chantiers (seulement 50% des personnes en présentiel). Il est impossible d’accueillir la totalité des intervenants, notamment dans les différentes installations (réfectoire, vestiaire…) tout en respectant les règles de distanciation. Nos agents "facilitateurs" présents chaque jour veillent donc à la rotation lors des déjeuners, la réorganisation des vestiaires, les horaires d’arrivés des différentes parties prenantes mais également au respect des normes sanitaires et gestes barrières.

Quelles sont les conséquences sur les délais de livraison des logements? A combien estime-t-on ces retards?

Avec l’arrêt brutal lors du premier confinement ainsi que la mise en place de nouvelles organisations, les chantiers ont repris progressivement. Jusqu’à présent, un retard de 3 mois été annoncé. Avec le deuxième confinement annoncé par le Président de la République, les prochains chantiers risquent d’afficher des retards de livraison de 6 mois voire plus. Pour pallier à ce retard, de nombreux promoteurs immobiliers nous sollicitent pour la mise en place de facilitateur et de référent Covid, avec un seul objectif: le contrôle et la reprise de l’activité afin de livrer les biens immobiliers dans les meilleurs délais.

Quelles sont les obligations sanitaires actuellement en place concernant les chantiers?

Plusieurs obligations sanitaires sont à respecter sur les chantiers :



- Le port du masque,

- Le contrôle des effectifs rentrant afin de maintenir une cohérence sur la capacité de la "base vie" (les locaux en préfabriqués pour les ouvriers, NDLR) du chantier,

- Des rotations de présence au sein des installations (vestiaires, bungalow, réfectoires, toilettes…),

- Le renfort du nettoyage et de la désinfection,

- Le contrôle administratif et le suivi des personnes présentes sur les chantiers.

Dans ce contexte, les facilitateurs et les référents Covid d'Orvéa s’assurent que toutes ces règles sont respectées en étant présents toute la journée. En cas de non respect des règles, la maîtrise d’ouvrage est informée et se trouve dans l’obligation d’appliquer des sanctions aux différentes parties prenantes. Orvéa a formé 70 personnes en 3 semaines pour répondre à la demande des promoteurs.

Comment mettre en place efficacement un mode d’organisation sur les chantiers qui permet à la fois de respecter les obligations sanitaires et d’assurer la continuité de la production?

Il est primordial de nommer plusieurs référents Covid sur l’ensemble du chantier et au service des différents corps de métiers. De plus, un facilitateur permet une bonne communication entre les différents référents, s’assure des normes et des obligations sanitaires ainsi que de la continuité de la production.

Ces dernières semaines, la société Orvéa a doublé sa présence sur les différents chantiers, ils sont passés de 50 facilitateurs/référents Covid présents à 100. Et les demandes ne cessent d'affluer...