Construction de logements neufs : "personne ne prend en compte la démographie"

Alain Dinin, PDG de Nexity (©BFM Business)

Le PDG de Nexity était l'invité de BFM Business. Il a rappelé le manque de constructions de logements neufs, alors que la France est en croissance démographique.

(BFM Immo) - Depuis des années, Alain Dinin, PDG de Nexity, dénonce le manque de construction de logements neufs en France. Une situation qui empire. En France, il faudrait selon lui 500.000 logements neufs par an. Pourtant, "on a 345.000 dépôts de permis de construire", déplore ce mardi Alain Dinin sur BFM Business, qui précise que le chiffre de constructions réelles sera comme toujours moins élevé. "On va arriver au niveau le plus bas depuis 1974 à peu près", estime-t-il.

Un niveau qui va avoir des conséquences problématiques. Alain Dinin explique : "Un des éléments majeurs du raisonnement, que personne ne prend en compte, c'est la démographie. La France est un pays en croissance démographique. Nous serons 4 millions de familles de plus dans 10 ans. On les loge où? Il y a 45% de la population dans 10 ans qui sera monoparentale ou personne seule".

"On ne veut pas construire de logements en pleine ville"

Alain Dinin enfonce le clou: "Je les fais habiter où? En pleine ville? Ah bah non on ne veut pas construire de logements en pleine ville. Ce n'est pas grave, on va faire de la rénovation énergétique. Mais là, la Cour des comptes met en garde : 'les propriétaires, vous les taxez tellement que cela va devenir insupportable'".

Pour le PDG de Nexity, la question importante à laquelle aucune réponse n'a encore été apportée est : "Est-ce qu'on veut une France de tous logés? Est-ce qu'on veut une France de propriétaires? (…) Il faut une France de gens qui achètent de l'immobilier pour le mettre en location".