Economie d'énergie: Le gouvernement donne un délai aux professionnels du bâtiment pour appliquer les nouvelles normes

Les nouvelles normes pour le logement neuf décalées de six mois (©Pixabay)

La RE 2020 devait être mise en place à l'été prochain. Finalement, elle entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

(BFM Immo) - Le gouvernement a accordé six mois de délai supplémentaire aux professionnels du bâtiment pour se préparer aux nouvelles normes destinées à réduire la consommation d'énergie des logements neufs, annonce Emmanuelle Wargon au journal Les Echos. "On accorde six mois supplémentaires pour se préparer", a indiqué la ministre déléguée au Logement.

La RE 2020, prévue initialement pour l'été prochain, "entrera en vigueur au 1er janvier 2022, date à laquelle l'objectif reste un gain de 30% sur la consommation énergétique des logements neufs comparés à l'actuelle norme RT2012".

Décaler les jalons

Ce nouveau calendrier "décale d'autant les jalons suivants d'évolution des seuils d'émission carbone: tant en logement individuel que collectif, ils sont désormais fixés à 2025, 2028 et 2031", a précisé la ministre, sans détailler davantage. La Fédération française du bâtiment s'était inquiétée des objectifs et délais annoncés qui lui semblaient "irréalistes", tant sur le plan économique que sur la capacité de la filière à s'adapter à ces changements.

Concernant les matériaux utilisés dans la construction de ces nouveaux logements, la ministre a assuré que "chaque filière aura sa place": "le bois, mais aussi les matériaux géosourcés (la pierre de taille, par exemple) ainsi que la brique, le ciment et le béton si ces derniers réduisent leurs émissions de 34 % d'ici à 2030 comme ils s'y sont engagés par ailleurs".

Avec AFP