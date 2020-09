La construction de logements neufs se redresse mais l'avenir s'annonce plus sombre

Construction de logements: nouvelle amélioration en août (©Philippe Huguen - AFP)

Entre juin et août, le nombre de logements mis en chantiers s'est établi à 88.300, soit une hausse de 2,2% par rapport à un an plus tôt. Mais les permis de construire, eux, sont en repli.

(BFM Immo) - La construction de logements neufs, qui s'était effondrée en France pendant le strict confinement décrété au printemps, a continué à se redresser en août, montrent les chiffres officiels. Sur les trois mois compris entre juin et août, le nombre de logements mis en chantiers s'est établi à 88.300, soit une hausse de 2,2% par rapport à un an plus tôt, selon le ministère de la Transition écologique, dont dépend le Logement.

Cela marque une franche amélioration sur le seul mois d'août. Les précédents chiffres, qui concernaient les trois mois entre mai et juillet, témoignaient encore d'un net recul malgré une amélioration déjà sensible sur le début de l'été.

>> Téléchargez notre guide Acheter dans le Neuf

De nombreux chantiers ont dû être reportés au printemps, à la suite du strict confinement décrété entre mars et mai contre la propagation du coronavirus. Le relatif rebond des mises en chantier témoigne donc d'une reprise plutôt rapide de l'activité.

Moins de permis délivrés

En revanche, le tableau est plus mitigé quant aux permis de construire, plus parlants quant aux réelles tendances à venir en matière de logement neuf. Entre juin et août, 93.500 permis ont été octroyés. Malgré une amélioration par rapport aux précédents mois, cela reste un recul de 16,5% par rapport à la même période de 2019.

Cette baisse est d'autant plus notable qu'elle correspond à une période où le confinement, qui avait largement gelé l'examen des permis, avait déjà pris fin. Les acteurs du secteur, en premier lieu les promoteurs immobiliers, s'inquiètent de plus en plus d'une crise durable du logement neuf. Au-delà du seul confinement, ils estiment que le secteur a pâti d'une période rallongée d'élections municipales, un contexte qu'ils jugent propice à décourager l'octroi de permis.

Avec AFP