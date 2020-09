La Fédération du bâtiment estime que le secteur "est reparti à 100%"

La construction a repris un rythme d'activité normal (©Guillaume Souvant - AFP)

Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, était l’invité ce lundi de BFM Business. Il est revenu sur les différentes annonces du gouvernement sur le bâtiment.

(BFM Immo) - “Le bâtiment est reparti à 100% et ça c’était important”. Sur BFM Business, Olivier Salleron, président de la FFB, se veut optimiste. “Quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l’économie”, rappelle-t-il. Et il égrène “oui on va maintenir les emplois, oui le plan de relance est plutôt bon, sur l’ancien et la rénovation énergétique”. Et il ajoute : “Le bâtiment va sauver la planète”. Mais Olivier Salleron tempère également. Il rappelle qu’il y avait beaucoup d’incertitudes sur le neuf. Mais il précise : “Depuis une semaine, un peu moins puisque le gouvernement a annoncé des mesures que l’on demandait nous dans notre plan de relance fin juin. On commence vraiment à être satisfait”.

Selon le site Batiactu, le gouvernement a décidé de prolonger deux aides, le Pinel et le PTZ, qui devaient expirer fin 2021, afin de soutenir la construction de logements neufs. Il devrait le faire à l'occasion du budget pour l'an prochain, présenté à la fin du mois. Ils seront prolongés et modifiés.

Le PTZ s'adresse aux particuliers qui achètent leur propre logement, et permet de solliciter des prêts en partie sans intérêt auprès des banques. Le Pinel est destiné aux futurs propriétaires qui comptent louer leur bien: ils ont droit à une aide à l'achat s'ils s'engagent à demander un loyer inférieur au marché.

Olivier Salleron, s’il salue le prolongement, rappelle qu’il serait bien que le dispositif Pinel ne soit pas trop modifié non plus. “On veut le prolonger, pas le restreindre”. Pour le PTZ, il demande que la quotité soit remontée à 40% du prix de la construction.