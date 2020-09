La fédération du bâtiment "satisfaite" par le plan de relance, même s'il y a "des trous dans la raquette"

Olivier Salleron, président de la FFB (©BFM Business)

Le patron de la FFB Olivier Salleron était interrogé par BFM Business sur le plan de relance présenté ce jeudi. Il affirme que le bâtiment est prêt à réaliser "ces milliards d'euros de travaux".

(BFM Immo) - Après des mois d'incertitudes, le bâtiment peut enfin souffler un peu. Le gouvernement a présenté ce jeudi 3 septembre son plan de relance. Il prévoit notamment 6,7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments. Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment a immédiatement réagi sur BFM Business ce jeudi: " À travers ce plan, le bâtiment est satisfait sur le plan rénovation énergétique". Et il ajoute: " Toutes les mesures que l'on entend depuis un mois, un mois et demi aujourd'hui elles sont gravées. On est rassuré".

Olivier Salleron précise: "Le bâtiment est prêt en effectifs, le bâtiment est prêt en moyen de formation et le bâtiment est prêt en expertise au niveau de ses salariés". Il affirme que 30.000 à 40.000 entreprises étaient en danger sans un plan de relance massif et 120.000 salariés auraient pu se retrouver en danger. "Avec ses mesures, la psychologie est très importante au niveau des chefs d'entreprises. Donc on a foi en ce plan. On sait qu'il va y avoir du volume, on va se former. On est capable de réaliser, on l'espère, ces milliards d'euros de travaux qui sont à la fois chez les particuliers mais aussi à la fois dans les bâtiments publics. Et ça c'est aussi important puisque ça concerne l'ensemble des entreprises : artisans, PME et grosses entreprises".

Deux bémols tout de même. Tout d'abord, ce plan ne concerne que la rénovation énergétique des bâtiments. "Il y a des trous dans la raquette, c'est le neuf", déplore Olivier Salleron. Ensuite, le président la FFB rappelle que ces mesures, le secteur les a proposées il y a plusieurs mois. En passant des décrets, les aides auraient pu arriver dès septembre. "Il va falloir attendre le 1er janvier".