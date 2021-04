Le bâtiment a retrouvé une activité normale mais les artisans s'inquiètent de la chute des nouveaux chantiers

Le bâtiment se porte bien. (©AFP)

Le baromètre de la Capeb pour le premier trimestre monte une croissance de l'activité de 9,5% sur un an. Mais le faible nombre de logements autorisés à la construction laisse présager des mois difficiles.

(BFM Immo) - Le bâtiment se porte... plutôt bien. Tout du moins après l'arrêt quasi total lors du premier confinement l'année dernière. C'est ce qu'indique le baromètre de la Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) pour le premier trimestre 2021.

Une croissance de l'activité de 9,5% par rapport au premier trimestre 2020. Quelles que soient leur taille, les entreprises du bâtiment enregistrent un rebond spectaculaire par rapport à la chute sans précédent de 12% (toujours sur un an) à la même époque l'année dernière. C'est particulièrement vrai dans le neuf et les travaux de performance énergétique des logements. Et rien n'a pu infléchir ce dynamisme, ni le troisième confinement, ni la flambée des prix des matériaux, ni les difficultés d'approvisionnement qui continuent de gêner la continuité des travaux. Les entreprises du bâtiment continuent d'ailleurs de créer de l'emploi avec 24.000 créations en un an, soit une progression de 3,3% des effectifs.

Une bonne santé du secteur qu'il faut tout de même prendre avec prudence. La Capeb relève notamment le faible nombre de logements autorisés à la construction. Dans le détail, en chiffres absolus, 377.000 logements ont été autorisés à la construction de mars 2020 à février 2021, soit 79.500 de moins (-17,4%) qu'au cours des douze mois précédents. Les mises en chantier subissent également une baisse, se repliant de 7,1% par rapport aux trois mois précédents, et de 4,1% par rapport aux douze mois précédant le premier confinement de mars 2020, selon les données du ministère du Logement.

Par Alexandra Paget pour BFM Immo