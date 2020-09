Le Pinel, Duflot ou encore Scellier ont permis de faire baisser les loyers des studios neufs

(Photo d'illustration) (©Philippe Huguen - AFP)

L'agence nationale pour l'information sur le logement constate que les loyers des studios construits après 2005 sont moins élevés que ceux construits entre 1991 et 2005. Ce qui est notamment dû aux dispositifs de défiscalisation dans le neuf.

(BFM Immo) - Les dispositifs fiscaux dans les logements neufs ont notamment pour mission de garantir des loyers plafonnés. Et il semblerait que le Scellier (2009-2012), le Duflot (2013-2014) ou encore le Pinel (depuis 2014) aient rempli leur rôle, tout du moins concernant les studios. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Agence nationale pour l'information sur le logement intitulée "Une forte contribution des produits d'investissements récents à l'offre locative privée" (disponible ici).

D'après l'étude, dans les grandes agglomérations de zone tendues, les loyers des studios construits après 2005 sont moins élevés que ceux construits entre 1991 et 2005. A Bordeaux, le loyer médian d'un studio construit après 2005 est de 12,9 euros par mètre carré. C'est 22% de moins que ceux construits entre 1991 et 2005. A Nantes, avec un loyer médian de 12,6 euros, l'écart est de 18%. A Montpellier, il est de 15%. A Aix-Marseille et à Rennes, il est de 13%.

La-Roche-sur-Yon, l'exception à la règle

Dans les agglomérations plus petites, c'est le même constat. Ainsi, à Bayonne l'écart est de 19%. A Nîmes et Vannes de 17% et à Besançon de 13%.

Il existe tout de même une exception. À La-Roche-sur-Yon, le loyer médian des studios construits après 2005 atteint 11,3 euros, soit une hausse de 3% par rapport à celui des studios construits entre 1991 et 2005. On notera aussi que pour les appartements de 2-pièces et plus, les loyers ont tendance à être plus chers dans les immeubles les plus récents, par rapport à ceux de la génération 1991-2005.

Pour rappel, le Pinel permet de réduire ses impôts dans le cadre d'un investissement locatif. En contrepartie, le propriétaire bailleur doit respecter des plafonds de loyer.

