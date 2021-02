Le secteur du bâtiment redoute "une crise historique"

Le secteur du bâtiment demande des "mesures puissantes" pour relancer le logement neuf (©Philippe Desmazes - AFP)

Le pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment demande au gouvernement de prendre "des mesures puissantes pour relancer" le secteur de la construction de logements neufs.

(BFM Immo) - Le pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment (FFB) a appelé le gouvernement à prendre "des mesures puissantes pour relancer" le secteur de la construction de logements neufs, très affecté par la crise du Covid-19 en 2020, redoutant "une crise historique" à venir. Pour l'ensemble des logements neufs, les permis de construire ont dégringolé en 2020 de 14,7%, a indiqué mercredi l'organisation, qui représente 1.040 adhérents dans les différents marchés de l'habitat résidentiel.

En 2021, les permis pourraient de nouveau reculer à hauteur de 9,1% sur un an, selon un communiqué. "C'est une crise historique du logement neuf qui se profile", prévient la FFB. "La brutalité de la crise qui frappe le logement neuf nécessite des mesures puissantes pour relancer les opérations et soutenir la demande", a estimé Grégory Monod, président du Pôle Habitat. Ce secteur "a été le grand oublié" du plan de relance du gouvernement, a-t-il déploré au cours d'une conférence de presse et il y a "urgence à agir" face au nombre de permis de construire qui "dégringole".

Pour le logement collectif, la situation a été "catastrophique"

En 2020, le marché de la maison neuve (en dehors des lotissements) a baissé de 8,5%, sous le poids de la crise sanitaire et "du durcissement des conditions d'octroi des prêts" il y a un an pour limiter le surendettement des ménages, selon la FFB. Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), qui associe entre autres le ministère de l'Économie et la Banque de France, a finalement décidé en décembre d'assouplir ces règles limitant l'octroi de crédits immobiliers.

Pour le logement collectif, la situation a été "catastrophique" avec des mises en vente qui ont baissé de 27,4% à 76.588 unités, selon l'organisation. Ce décrochage en 2020 est dû à la lenteur de l'instruction des autorisations d'urbanisme et de la signature des actes notariés en raison de la crise sanitaire, mais aussi, selon l'organisation, à "l'attentisme des élus locaux à l'approche des municipales et la remise en question, voire le gel, de nombreux projets par les nouvelles équipes".

L'organisation voit en outre trois "écueils majeurs" en 2021: l'effet du durcissement des conditions des prêts immobiliers, celui des "surcoûts" engendrés par la nouvelle réglementation environnementale et les conséquences des mesures "en matière de lutte contre l'artificialisation des sols qui accentuent déjà la rareté foncière et donc l'offre de terrains constructibles et de logements abordables".

Avec AFP