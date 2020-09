Le secteur du bâtiment va peut-être réussir à sauver tous ses emplois en 2020

Crise: le bâtiment français gagne en optimisme (©Philippe Huguen - AFP)

La Fédération française du bâtiment a mieux profité que prévu de la sortie du confinement. Elle est donc légèrement plus optimiste qu'auparavant.

(BFM Immo) - La principale fédération du bâtiment français a légèrement relevé ses prévisions annuelles et a même jugé possible de sauver tous les emplois du secteur en 2020, le bâtiment ayant un peu mieux profité que prévu de la sortie du confinement cet été. "Nous nous sommes redressés", s'est félicité Olivier Salleron, président de la Fédération française de bâtiment, lors d'une conférence de rentrée. "Les entreprises font le dos rond (et) maintiennent leurs salariés".

La fédération s'attend désormais à ce que l'activité du secteur chute de 15% cette année. Depuis le début de l'été, elle tablait plutôt sur un effondrement de l'ordre de 18%. Surtout, l'emploi a relativement résisté dans le bâtiment, alors que la crise sanitaire avait mis de nombreux chantiers à l'arrêt pendant des semaines au printemps.

Un optimisme lié aux chantiers de rénovation énergétique

A l'issue du premier semestre, le nombre de salariés reste à peu près stable par rapport à un an plus tôt, même si le recours aux intérimaires - essentiel dans le secteur - a, lui, chuté. Au total, le secteur compte environ 20.000 emplois de moins qu'un an plus tôt, mais sa fédération a bon espoir qu'il redresse la barre et finisse l'année au même niveau que 2019 en matière de postes.

Ce relatif optimisme a une raison principale: la politique du gouvernement en faveur de la rénovation énergétique, l'un des principaux axes du plan de relance annoncé début septembre. De nouvelles mesures vont notamment élargir le champ de la principale aide à la rénovation, "MaPrimeRénov'". Et le secteur a d'ores et déjà profité d'un gros succès de l'aide cet été, dans son périmètre actuel. "L'amélioration de nos prévisions vient uniquement" de la rénovation, a détaillé Loïc Chapeaux, responsable des études économiques de la fédération. "Les dossiers MaPrimeRénov' (...) ont été débloqués dans le courant de l'été."

La fédération a, en revanche, réitéré ses inquiétudes sur le logement neuf, dont elle juge la place insuffisante au sein du plan de relance. Elle demande, entre autres, d'élargir ou prolonger des aides à la propriété, comme le prêt à taux zéro (PTZ), et de simplifier les procédures de permis de construire.

(Avec AFP)