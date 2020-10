Les chantiers de BTP se poursuivront pendant le reconfinement

Le BTP pourra continuer à travailler (©Philippe Huguen- AFP)

Un nouveau confinement entre en vigueur à partir du 30 octobre et au moins jusqu'au 1er décembre. Mais les chantiers, eux, vont se poursuivre.

(BFM Immo) - La France entre dans un nouveau confinement. Il devrait durer du 30 octobre au 1er décembre minimum. Mais cette fois-ci, il sera plus souple qu'au mois de mars. Ainsi, le président de la République lors de son allocution mercredi soir, et le Premier ministre devant l'Assemblée nationale ce jeudi matin, ont tous les deux confirmé que le BTP pourra continuer à travailler. Le bâtiment et les travaux publics "continueront de fonctionner".

A Batiactu, Oliver Salleron, président de la fédération française du bâtiment (FFB), précise : "Les maîtres d'ouvrage publics, notamment, doivent être en mesure de maintenir les chantiers ouverts. Quant aux clients particuliers, il faut leur rappeler que nous avons tout ce qu'il faut pour travailler chez eux en toute sécurité, au besoin en réalisant des tests, par exemple salivaires quand cela sera possible."

>> Téléchargez le guide Loi Pinel de la rédaction de BFM Immo

Reste à savoir si les chantiers prendront de nouveau du retard. Corine Le Sciellour, directrice générale déléguée de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), affirme à Batiactu : "Si un coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, NDLR) ou un contrôleur de travaux est confiné, le chantier sera arrêté. C'est cela qui nous inquiète, car une entreprise ne gère pas seule un chantier de façon autonome. C'est une chaîne qui, cette fois, doit absolument tenir".

Durant le premier confinement, les chantiers avaient été complètement arrêtés au début. Le secteur du BTP et le gouvernement ont eu du mal à trouver un terrain d'entente et un protocole sanitaire qui convenait à tous. Progressivement, ils ont pu reprendre.