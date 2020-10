Les maisons modulaires, ces nouveaux logements neufs bâtis en seulement quelques jours

Le constructeur AST Groupe a lancé son offre de maison modulaire (©BFM Business)

L'un des plus gros constructeurs de maisons individuelles français a lancé une nouvelle offre de logements neufs, installables ultra-rapidement.

Attendre seulement quelques jours avant d'avoir son logement neuf. C'est le rêve de nombreux acheteurs sur plan. C'est dans cette optique que le constructeur AST Groupe a lancé en juillet dernier son concept de "maison modulaire", baptisé M Design. Il s'agit d'une maison ultra moderne qui nécessite 15 jours de fabrication en usine et qui est installable en une journée, voire une demi-journée s'il s'agit des plus petits modèles.

Ce concept est né des retours clients d'AST Groupe, qui les a sondés pour savoir ce qu'ils voulaient comme maison et quels étaient les craintes qu'ils avaient. Le principale peur est liée aux aléas de l'artisanat. Car les délais qui s'allongent, c'est l'angoisse des acheteurs dans le neuf.

En tout, AST Groupe, qui se revendique comme le troisième constructeur de maisons individuelles en France, a développé 8 modèles différents, que ce soit de plain-pied ou avec un étage, avec une surface comprise entre 80 à 100 m2. Le principe ressemble aux legos, avec des blocs qu'on imbrique. Ces maisons modulaires sont "prêtes à vivre" dès la livraison. Peintures, revêtements au sol, salle de bain, cuisine équipée... Tout est là à la réception de la maison. Et à un prix défiant toute concurrence: le modèle avec trois chambres de 95 m2 est prévu à 140.000 euros. A noter que ces maisons M Design sont posées sur pieux vissés sans imperméabilisation du terrain.

Cette rapidité de construction, d'installation et le prix attractif sont liés au process de fabrication. Avec l'industrialisation des maisons, on utilise à chaque fois les mêmes matériaux, les mêmes produits (par exemple des douches à l'italienne) et on reproduit les mêmes modèles.

Vous pouvez voir à quoi ressemble la pose d'une maison M Design dans cette vidéo de présentation du groupe ici.