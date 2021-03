Les ventes de logements neufs par les promoteurs ont baissé de près de 25% en 2020

Baisse de près d'un quart des ventes par les promoteurs en 2020 (©Philippe Desmazes - AFP)

En 2020, les promoteurs ont vendu 128.000 logements, soit pratiquement 40.000 de moins qu'en 2019, selon les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers.

(BFM Immo) - Les ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers ont baissé de près de 25% en 2020, a annoncé la FPI, leur fédération qui redoute une "crise durable". En 2020, les promoteurs ont vendu 128.000 logements, soit près de 40.000 de moins qu'en 2019, selon la Fédération des promoteurs immobiliers.

Pour l'organisation, la baisse est liée à la fermeture des bureaux de vente pendant les quatre mois de confinement. Elle pointe aussi, au niveau national, les contraintes règlementaires imposées par l'Etat et leurs facteurs de surcoûts et, au niveau local, la frilosité des élus à délivrer des permis de construire. "Il faut revenir cinq ans en arrière pour trouver un niveau aussi faible", note la FPI. Cette "violente contraction" des ventes en 2020 atteint même une baisse d'un tiers pour les seules ventes aux particuliers.

Des résultats "préoccupants", selon la FPI, car ils interviennent malgré la hausse de 7,2% des ventes en bloc, notamment aux investisseurs institutionnels. Et au dernier trimestre, "aucun effet de rattrapage, et encore moins de reprise", n'a été constaté par la fédération. "La crise est là, elle est violente, structurelle et durable. Et rien aujourd'hui ne permet d'espérer la sortie à court terme", a estimé au cours d'une conférence de presse la présidente de la FPI Alexandra François-Cuxac.

Baisse d'un quart des permis de construire

En trois ans, le nombre de permis de construire a baissé d'un quart, a expliqué Alexis Roux, délégué général de la FPI, estimant que ce recul "démontre que la crise est antérieure à la crise Covid et au confinement", qui n'ont fait "que l'accélérer et l'accentuer". Pour Pascal Boulanger, vice-président de l'organisation, le "verrou" principal à lever est celui mis par des "maires écologistes" élus en 2020, "qui ont freiné" la délivrance des permis, et par d'autres élus qui "anticipent" une attitude de rejet de l'électorat et ont suivi le mouvement. Quant aux réservations, gages de revenus à venir, sur l'année 2020, elles ont baissé de 31,5% par rapport à 2019, selon la FPI.

Cette dernière appelle l'Etat, les collectivités locales et les professionnels à travailler ensemble pour faire redémarrer la construction. "Sinon, dans moins d'un an, on va constater un marché très atone, avec des prix très élevés, élitiste et avec un mouvement HLM qui sera toujours plus à la peine et des élus qui seront au pied de mur", faute de planification et de programmation, a ajouté Alexandra François-Cuxac.

Avec AFP