Logements neufs en Ile-de-France: Tous les indicateurs sont dans le rouge en 2021

La Fédération des promoteurs immobiliers s'inquiète pour le secteur du logement neuf en Ile-de-France. Les mises en vente sont au plus bas depuis la crise de 2008, les ventes sont en baisse et l'offre est toujours en chute libre.

(BFM Immo) - La Fédération des promoteurs immobiliers s'inquiète. En effet, dans une étude, elle constate que tous les indicateurs se dégradent au premier trimestre 2021. Tout d'abord, les mises en vente sont au plus bas depuis la crise de 2008. Selon le centre d'analyses et de prévisions immobilières, le 1er trimestre 2021 est marqué par une baisse de 14% des mises en ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers franciliens. "Avec seulement 3.100 logements lancés en Île-de-France, c'est l'un des volumes les plus bas depuis la crise de 2008", s'alarme-t-il. La raison? La difficulté, voire l'impossibilité dans certaines communes d'obtenir des permis de construire.

Ensuite, les promoteurs constatent qu'au premier trimestre, seuls 6.000 logements neufs ont été vendus, soit une baisse de 3% sur un an. Plus bas volume depuis 2015 pour un premier trimestre. L'investissement locatif connait également une baisse significative, la part des investisseurs au premier trimestre 2021 se situant à 37% en Ile-de- France, contre 39% au premier trimestre 2020.

L'offre chute

Pourtant, selon Marc Villand, président de la FPI IDF, "la demande est présente. Dès que nous lançons la commercialisation d'un programme, les logements sont vendus. Ce ne sont pas seulement les promoteurs immobiliers qui ont besoin de permis de construire ou les entreprises du bâtiment qui ont besoin de remplir leur carnet de commandes, ce sont aussi les Franciliens qui ont besoin de se loger".

Et enfin, le troisième indicateur inquiétant est celui de l'offre. A fin mars 2021, seulement 16.100 logements neufs restaient à vendre. Sur un an l'offre totale a baissé de 26%. Ainsi, au rythme de vente actuel, 9,2 mois seraient nécessaires au 31 mars 2021 pour écouler le stock de logements neufs en Ile-de-France. Marc Villand précise: "Ce premier trimestre démontre que l'offre poursuit son inquiétante dégringolade. Plus inquiétant encore, ce volume a presque été divisé par deux par rapport à fin décembre 2017".