Rebond limité en 2021 pour le secteur des produits de construction?

Après une année 2020 en net recul, l'industrie des produits de construction reste prudente pour 2021.

(BFM Immo) - L'industrie des produits de construction affiche sa prudence et table plutôt sur un rebond limité en 2021 après une année 2020 en net recul pour la quasi-totalité des entreprises du secteur, a indiqué la fédération sectorielle AIMCC. L'enquête menée en fin d'année par l'AIMCC auprès de ses adhérents montre que le volume d'activité en 2020 est "en retrait pour la très grande majorité" d'entre eux.

Plus de la moitié des entreprises (55%) enregistre une baisse égale ou supérieure à 7% sur l'année dernière. Une sur dix fait état d'une activité stable. La baisse est toutefois inférieure au recul d'environ 15% des secteurs du bâtiment et des travaux publics. "2020 a été très difficile pour la construction, mais les industriels ont été au rendez-vous", montrant "la résilience de nos activités", a déclaré à la presse le président de la fédération Hubert de Maistre, lors du bilan annuel du secteur.

"On n'est pas dans un rebond aussi important qu'on aurait pu l'espérer"

S'agissant de 2021, une majorité relative d'entreprises (39%) table sur une croissance, mais plus du tiers n'anticipent qu'une stabilité et 23% s'attendent à un nouveau recul de 4% à 9%. "Pour 2021, les industriels de la construction demeurent prudents quant à l'évolution de leur activité", a résumé l'AIMCC dans un communiqué. "On n'est pas dans un rebond aussi important qu'on aurait pu l'espérer", a commenté Jacques Manzoni, en charge des questions économiques à la fédération. "En 2021, on ne sera pas au niveau de 2019", a-t-il ajouté.

En termes de recrutement, la très grande majorité des entreprises (81%) prévoient une stabilité, tandis que 14% envisagent "une très légère hausse". Parmi les enjeux du secteur cette année figurent la nouvelle réglementation environnementale (RE2020) ainsi que la préparation de la mise en place au 1er janvier 2022 d'une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matériaux de construction.

Hubert de Maistre a salué "l'ambition réelle sur l'amélioration du bâti" de la réglementation RE2020, tout en soulignant "la nécessité de réglages dans son application". Quant à la future filière de recyclage des matériaux de construction, le président de l'AIMCC y voit "un défi énorme". Il a souhaité "une REP qui soit efficace" en faisant en sorte que le pourcentage de matériaux effectivement réutilisé ou recyclé "soit le plus important possible" avec "le coût global le plus faible pour la filière".

Avec AFP