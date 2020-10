Travaux de rénovation : Saint-Gobain met à jour son site pour s'y retrouver dans les aides

Rénovation énergétique: Saint-Gobain accélère sur les matériaux biosourcés d'isolation (©Saint-Gobain)

Le groupe de matériaux de construction et de distribution veut surfer sur la vague de la rénovation énergétique, largement soutenue par le plan de relance.

(BFM Immo) - Saint-Gobain compte bien profiter du boom à venir de la rénovation énergétique, avec les 6,7 milliards d'euros du plan de relance consacrés à cette thématique (dont 2 milliards d'euros pour MaPrimeRénov'). Le groupe de matériaux de construction et de distribution a ainsi présenté mardi une série de mesures pour accélérer dans ce domaine.

Pour aider les particuliers à s'y retrouver dans la myriade d'aides, le groupe a mis à jour son site web LamaisonSaintGobain.com. Lancé en 2018, ce site fournit un accompagnement global pour les ménages qui souhaitent faire des travaux d'aménagement et de rénovation, de la conception du projet à la recherche d'artisans, en passant par les aides fiscales à leur disposition. Car la rénovation énergétique reste un maquis de subventions et d'avantages fiscaux incompréhensible pour les profanes. "Il existe en moyenne de 10 à 11 aides nationales et locales, et ces dernières varient selon les communes", explique ainsi aux Echos Guillaume Texier, directeur général de Saint-Gobain France. La dernière version du site prend ainsi en compte les barèmes de revenus pour MaPrimeRénov' dévoilés la semaine dernière.

Développer l'isolation avec des matériaux biosourcés

Le groupe a par ailleurs annoncé le doublement de la capacité de production de son usine de panneaux d'isolants en fibre de bois de Mably (Loire) d'ici 2023. Un investissement de 5 millions d'euros qui va permettre la création de 30 à 40 emplois. Guillaume Texier a salué dans le plan de relance "un effort sans précédent pour pousser la rénovation énergétique", qui arrive à "un moment propice". Saint-Gobain a présenté aussi d'autres actions, dont une formation RGE en ligne pour les artisans du secteur ou encore un dispositif de "mécénat d'entreprise" par lequel des salariés du groupe pourront aider des associations.

Le groupe va aussi mettre l'accent sur ses innovations, comme des solutions biosourcées en matière d'isolation à base de laine de bois, à côté des matériaux plus classiques comme la laine de verre et la laine de roche. Les matériaux biosourcés ne représentent encore que 3 à 4% du marché de l'isolation, mais leur croissance annuelle est de 15%, selon Saint-Gobain. L'enseigne de distribution pour le bâtiment, Point.P, a lancé il y a quelques mois un catalogue de 1.500 références de produits biosourcés.

5 millions de passoires thermiques

Le groupe va d'autre part utiliser la start-up qu'il a développée, Kandu, pour proposer aux acteurs publics un diagnostic gratuit du confort de leurs bâtiments, prenant en compte les conforts thermique et acoustique, la qualité de l'air et la lumière, en vue d'une rénovation. Selon Saint-Gobain, la rénovation énergétique a un potentiel important, avec en France près de 5 millions de "passoires thermiques" (logements classés F et G au titre du diagnostic de performance énergétique ou DPE).

"Le secteur du bâtiment est bien reparti au cours de l'été, mais il y a quand même de grosses incertitudes sur ce qui se passe derrière", a indiqué Guillaume Texier. "Donc il y a un besoin de mettre de la relance économique et (...) la rénovation, c'est la manière la plus rapide de mettre en place de la relance", a-t-il ajouté.

Avec AFP