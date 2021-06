Un promoteur va proposer des appartements "adaptés au télétravail"

Un promoteur immobilier propose désormais des coins télétravail dans ses appartements (©Pixabay)

Trois options ont été retenues pour installer ce nouvel espace: en fond de séjour avec une verrière; dans une chambre en complément d'un rangement; ou en allège de fenêtre, sur le même principe qu'un bow-window.

(BFM Immo) - "Il y a clairement un avant et un après Covid", assure le directeur général du promoteur immobilier Cogedim, Vincent Ego, dont l'entreprise a présenté jeudi 10 engagements pour sa nouvelle offre de logements, dont la construction d'appartements "adaptés au télétravail". "Plus que jamais, le logement doit être un espace refuge. On se doit, au-delà d'y habiter et de s'y reposer, d'y travailler", souligne à l'AFP Vincent Ego, précisant que les futures constructions de Cogedim proposeront désormais "un coin aménagé qui permette de télétravailler".

"C'est une possibilité qu'on offre à nos acquéreurs", déclare Marie Catherine Chazeaux, directrice du pôle produit et architecture, qui ne souhaite pas "imposer mais proposer" cet espace de télétravail, dans une époque "qui pousse en avant ce nouvel usage".

Trois options ont été retenues pour installer ce nouvel espace: en fond de séjour avec une verrière; dans une chambre en complément d'un rangement; ou en allège de fenêtre, sur le même principe qu'un bow-window. "Chaque appartement à partir du 2 pièces est conçu pour accueillir un ou deux espaces de télétravail selon sa superficie", affirme Cogedim dans un communiqué, rappelant que 34 % des Français "estiment que leur logement n'est pas adapté" à cette pratique.

10 engagements en matière d'environnement, de bien-être ou de santé

Confirmant que la promotion résidentielle avait "moins souffert" de la crise sanitaire que d'autres secteurs, le directeur général de Cogedim observe également un développement "extrêmement significatif" du marché immobilier dans les villes de taille moyenne, renforcé par le télétravail. "C'est un axe de développement géographique (...) on a pris position sur dix villes nouvelles avec l'implantation d'un bureau et d'un responsable de développement", ajoute Vincent Ego, dont l'entreprise se déploie depuis six mois à Tours, Angers, Rennes, Rouen ou Dijon.

Outre le télétravail, la marque du groupe Altarea a présenté 10 engagements en matière d'environnement, de bien-être ou de santé qui seront déployés dès le 1er juillet 2021 sur l'ensemble de ses nouvelles constructions. Cogedim s'engage notamment à augmenter de 20% la surface de vitrage, renforcer la ventilation, équiper d'un balcon l'ensemble de ses logements "à partir du 2 pièces" et installer dans ses douches et baignoires des mitigeurs thermostatiques "assurant jusqu'à 25 % d'économies d'eau".

"On sort d'une période où le temps passé dans notre logement était encore plus important (...) Les attentes des habitants vis-à-vis de leurs logements se sont renforcées", constate Vincent Ego, pour qui la crise du Covid a été un "accélérateur de prise en compte et de compréhension" des attentes des clients.

