1,1 million de logements sont vacants en France depuis plus de 2 ans

3 millions de logements sont vacants en France (©Joel Saget - AFP)

Sur 36 millions de logements en France, un peu plus de 3 millions sont vacants, selon les chiffres de l'Insee. Et parmi ces 3 millions, 1,1 million le sont depuis une longue période.

(BFM Immo) - Le ministère du Logement veut s'attaquer à l'épineux problème des logements vacants. Pour se faire, il fallait déjà savoir de quoi on parle: combien de logements sont vacants en France et depuis combien de temps? Un logement inoccupé entre deux locataires n'est pas aussi problématique qu'un logement vide depuis une longue période.

Certes, l'Insee comptabilise chaque année le nombre de logements vacants. Dans sa dernière étude sur le parc de logements, l'institut national de la statistique comptabilise 3,116 millions de logements vacants en France (hors Mayotte) au 1er janvier 2020, soit 8,4% d'un parc qui compte près de 37 millions de logements. Mais dans ces logements vacants, tous ne le sont pas depuis la même durée et cela recouvre des situations très différentes.

Un tiers des logements vacants le sont depuis moins de 6 mois

"Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à la vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; en attente de règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (par exemple, un logement très vétuste)", détaille ainsi l'Insee. Jusqu'ici, il manquait une analyse plus fine de cette vacance.

Le ministère du Logement a donc mis en place de nouveaux outils et estime désormais qu'un million de logements sont concernés par une vacance dite "frictionnelle". Une vacance frictionnelle est celle qui existe entre deux locations par exemple. Elle dure moins de 6 mois et est difficilement compressible.

Exploitation d'un nouveau fichier

En revanche, environ un million de logements sont, eux, vacants depuis une durée comprise entre 6 mois et 2 ans. Et, plus inquiétant, "1,1 million de logements du parc privé sont vacants depuis au moins deux ans, ce qui représente 3,5% du parc privé en France", précise à BFM Immo le ministère de la Transition écologique dont dépend le ministère du Logement.

Le ministère nous explique comment ont été estimés ces chiffres. "La vacance non frictionnelle, dite vacance "structurelle" a été identifiée grâce à l'exploitation du nouveau fichier LOVAC mis en place par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages en 2020 (croisement des fichiers 1767BISCOM et des Fichiers Fonciers)". Et le ministère ajoute : "Il permet notamment de distinguer la durée de vacance, mais aussi de caractériser finement les logements et leurs propriétaires".