Aides au logement: ce qui change au 1er janvier 2021 pour les APL

Les APL seront désormais calculées en fonction de vos revenus des douze derniers mois, et non plus de ceux d'il y a deux ans.

(BFM Immo) - Après de multiples reports (cette mesure devant être appliquée début 2019 à l'origine), la réforme du calcul des APL va enfin entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Il s'agit de ce qu'on a appelé techniquement la "contemporanéisation", ou calcul en "temps réel", des aides personnelles au logement.

Concrètement, votre caisse d'allocation familiale ne calculera plus vos allocations en fonction de vos revenus d'il y a deux ans (par exemple ceux de 2018 pour vos aides en 2020) mais de ceux perçus au cours des douze derniers mois. Tous les trois mois, votre situation sera actualisée par la CAF qui réajustera le montant de l'aide versée si besoin.

Les aides toujours versées le 5 de chaque mois

Ainsi, "votre aide au logement de janvier, février et mars 2021 sera calculée avec vos revenus de décembre 2019 à novembre 2020", précise la CAF sur son site. Puis, "votre aide au logement d’avril, mai et juin 2021 sera calculée avec vos revenus de mars 2020 à février 2021".

Cette réforme concerne aussi bien les aides personnalisées au logement (APL) que les allocations de logement familiales (ALF) ou encore les allocations de logement sociales (ALS). Pour l'APL accession, la réforme s'appliquera à compter de mai 2021, comme le précise le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020.

Le montant des aides reste ainsi le même 3 mois d'affilée, avant une éventuelle actualisation. Les aides au logement sont toujours versées le 5 du mois (l'aide pour le mois de janvier étant versée le 5 février par exemple). En revanche, "le mode de calcul, la nature des ressources et les barèmes pris en compte restent les mêmes" précise la CAF. Il n'y a donc pas d'autre changement notable dans le fonctionnement des aides au logement.