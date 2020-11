Airbnb: les collectivités vont pouvoir augmenter la taxe de séjour

Illustration (©JOEL SAGET © 2019 AFP)

Les collectivités vont pouvoir augmenter la taxe de séjour réglée pour les nuitées dans les meublés touristiques de type Airbnb, a voté l'Assemblée nationale jeudi soir.

Avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont adopté un amendement au projet de budget 2021 de Christophe Jerretie (MoDem), similaire à des amendements d'autres groupes politiques, permettant de supprimer un plafond qui s'appliquait.

La taxe de séjour pourra ainsi passer de 2,30 à 4,10 euros au maximum, soit le même plafond que pour les palaces. Il s'agit de réparer une "inéquité" avec les hôtels et aussi d'être au niveau d'autres capitales européennes, a soutenu le rapporteur général Laurent Saint-Martin (LREM).

Pierre-Yves Bournazel (Agir), par ailleurs conseiller de Paris, a également appuyé l'amendement, "juste, pertinent et très pragmatique". La mesure correspond à une "légitime demande" de la maire de Paris Anne Hidalgo (PS), a-t-il ajouté.

Un pactole de 58 millions d'euros

Ce sont les collectivités qui fixent le niveau de la taxe de séjour, entre 1% et 5% du prix hors taxe de la nuitée par personne actuellement. Selon les derniers chiffres connus, quelque 28.000 villes en France ont perçu 58 millions d'euros de taxe de séjour sur les locations touristiques en 2019 via la plateforme Airbnb, soit plus du double du montant de l'année précédente, la collecte étant désormais automatisée.

L'Assemblée nationale doit achever en fin de semaine la première lecture du projet de budget 2021, avant son vote solennel global mardi et son passage devant le Sénat à compter de jeudi.

Parmi les autres amendements très divers adoptés jeudi, les députés ont prolongé diverses mesures fiscales dont le bénéfice du taux majoré de réduction de l'impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME), pour un an.

Le crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des personnes âgées ou handicapées a lui été prolongé jusque fin 2023.

Enfin, l'Assemblée a supprimé la taxe funéraire, qui porte sur les inhumations ou crémations, et est prélevée par quelque 700 communes pour un produit de 5 millions d'euros. C'est une taxe "injuste" géographiquement, a fait valoir le rapporteur général, vantant "une mesure pour les familles".

