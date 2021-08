Airbnb met en place un nouvel outil pour connaître la vitesse du Wi-Fi d'une location

Airbnb va permettre d'indiquer la vitesse du Wi-Fi de façon fiable (©AFP)

Alors que les séjours de longue durée sont de plus en plus nombreux via la plateforme, que ce soit pour télétravailler ou voyager, Airbnb veut donner davantage d'informations fiables sur la vitesse de connexion à internet.

(BFM Immo) - L'accès à une connexion Wi-Fi était déjà un critère de sélection et de recherche pour les locations saisonnières sur Airbnb. Mais le géant américain veut aller plus loin et donner aux locataires la possibilité de connaître la vitesse de connexion avant de valider une réservation. La plateforme de location a donc mis en place un nouvel outil, comme l'a annoncé le groupe dans un communiqué fin juillet.

Les clients "veulent être tranquilles d'esprit sur le fait que l'endroit où ils sont en train de résider peut supporter leurs besoins en termes de connexion – que ce soit pour le jeu vidéo et le streaming sur Twitch, pour utiliser Zoom avec des collègues ou pour discuter via un chat vidéo avec sa famille", souligne ainsi Airbnb.

Le groupe a donc mis en place, en partenariat avec le projet open source Measurement Lab (M-Lab), un nouvel outil sur son application mobile qui permet aux propriétaires de mesurer la vitesse du Wi-Fi et de l'indiquer sur leur annonce. Cette option a commencé à être déployée aux Etats-Unis et elle doit progressivement être étendue à l'ensemble du monde dans les prochaines semaines.

Des séjours de longue durée en plein boom

Avec ce nouvel outil, Airbnb espère notamment développer les locations pour des voyages d'affaires ou le télétravail. Dans une lettre aux actionnaires publiée à l'occasion de la présentation des résultats du deuxième trimestre, Airbnb assure que "la façon dont les personnes voyagent et vivent continue de changer", avec une explosion des séjours de longue durée (28 nuits ou plus).

Au deuxième trimestre, le groupe Airbnb a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros), en progression de près de 300% sur un an et de 10% par rapport à la même période de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Sur ces trois mois, les pertes nettes du groupe sont ramenées à 68 millions de dollars, contre près de 576 millions de dollars l'an passé, à une époque où les confinements se mettaient en place un peu partout sur la planète.