Airbnb va donner 100 euros pour chaque nouvelle annonce de location à la campagne

Airbnb mise sur la campagne française (©AFP)

La plateforme de location de courte durée entre particuliers veut booster l'offre disponible à la campagne. Elle vient de signer un partenariat en ce sens avec l'Association des maires ruraux de France.

(BFM Immo) - En matière de tourisme, les restrictions sanitaires redonnent aussi de l'attrait à la campagne française. C'est en tout cas le pari d'Airbnb, qui vient de nouer un nouveau partenariat avec l'Association des maires ruraux de France (AMRF), selon les informations dévoilées mardi par Le Parisien et confirmées dans un communiqué publié ce mercredi. L'objectif du leader mondial de la location saisonnière? Permettre l'émergence en France de 15.000 hébergements supplémentaires à la campagne d'ici fin 2021. Aujourd'hui, le site recense déjà 700.000 annonces dans le pays, dont environ 50.000 dans des communes rurales (selon des données datant de 2018 sur ce dernier point).

"La revanche des campagnes, l’été dernier, se poursuit et se confirme", estime dans le quotidien Emmanuel Marill, le patron d’Airbnb France. "Le tourisme tricolore, longtemps concentré en Île-de-France, Rhône-Alpes et Paca, se disperse. Demain, le petit village de 300 habitants qui ne se situe ni à la montagne ni sur la côte, mais possède son charme, son histoire et son terroir, aura des hôtes qui proposeront leur ferme ou leur moulin", avance-t-il.

Formation et fonds d'aide

Pour parvenir à booster l'offre tout en maintenant un certain niveau de qualité, Airbnb proposera un programme de formation pour les nouveaux hôtes. Ces derniers pourront également s'appuyer sur des ambassadeurs locaux bénévoles, qui iront prêcher la bonne parole sur les marchés par exemple. Par ailleurs, Airbnb et l'AMRF ont acté la création du fonds "Campagnes d’avenir". À chaque nouvelle annonce en zone rurale, 100 euros seront versés à ce fonds "dédié au financement de projets touristiques ruraux".

Selon les données de la plateforme américaine, ses hôtes ruraux français ont généré 450 millions d'euros depuis l'arrivée du coronavirus il y a un an.