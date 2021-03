Avec les confinements, le nombre de Français qui veulent déménager explose

De nombreux Français souhaitent déménager (©Loic Venance - AFP)

25% des Français entendent bien déménager en 2021. C'est 10 points de plus par rapport à 2020.

(BFM Immo) - Après une année 2020 marquée par le Covid, les Français sont de plus en plus nombreux à envisager un déménagement en 2021, sous réserve évidemment que les restrictions liées aux confinements le permettent. Une étude réalisée par OpinionWay pour L'Officiel du déménagement et publiée le 30 mars montre qu'un Français sur quatre interrogés déclare vouloir déménager cette année. Cela représente une hausse de 10 points par rapport à 2020 où cette part était à 15%.

Une envie de changement qui concernent surtout les jeunes puisqu'un Français de moins de 35 ans sur deux a un projet de déménagement. Parmi eux, 55% vivent en appartement. Un déménagement leur permettrait d'obtenir un cadre plus vert et plus familial.

Les habitants d'Ile-de-France nombreux à vouloir déménager

Si les jeunes veulent déménager pour un cadre plus vert, ce n'est pas forcément la raison première de tous les Français qui veulent bouger. 50% d'entre eux parlent de se rapprocher de leurs amis ou de leur famille. 54% envisagent de déménager pour saisir une opportunité professionnelle. Et enfin 50% des parents se disent prêts à déménager pour scolariser leur enfant dans un meilleur établissement ou un établissement spécialisé.

Sans surprise, les habitants d'Ile-de-France sont plus tentés par un déménagement que les autres. 29% des habitants d'Ile-de-France ont l'intention de déménager cette année (une hausse de 4 points par rapport à 2020), contre 23% en moyenne dans les autres régions.

*Sondage OpinionWay pour l’Officiel du déménagement de mars Mars 2021 réalisé auprès d'un échantillon de 10.03 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.