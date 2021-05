Avec les dates du déconfinement, les recherches Airbnb s'envolent

Les recherches sur Aibnb s'envolent (©John McDougall - AFP)

En une semaine, les recherches ont bondi de 25% en France, selon le JDD. Les Français organisent leurs congés de mai et leurs vacances d'été.

(BFM Immo) - L'annonce du calendrier de déconfinement a donné une bouffée d'oxygène aux Français. Ils peuvent enfin se projeter un peu et organiser leurs ponts de mai ainsi que leurs vacances d'été. Même si, évidemment, cette liberté bientôt retrouvée reste soumise à la situation sanitaire.

Mais résultat, les Français se sont précipités sur les plateformes de réservations. Et sur Airbnb, les recherches ont bondi de 25% depuis le 22 avril, révèle le JDD. Sans surprise, plus de 40% des requêtes pour le mois de mai concernent les destinations rurales ou les bords de mer. Au JDD, Airbnb précise que les destinations les plus populaires sont le Calvados, le Var et la Charente-Maritime. Viennent ensuite le Vaucluse, les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Seine-Maritime, le Morbihan et la Vendée.

Bonne connexion wifi

Le critère premier semble donc des destinations faciles d'accès et que les voyageurs peuvent quitter aisément également en voiture, si la situation sanitaire se détériore rapidement. Si les voyeurs privilégient les maisons avec jardin et piscine, ils s'intéressent également de plus en plus à la connexion wifi. En effet, beaucoup d'entre-eux comptent combiner détente et télétravail.

Si les utilisateurs d'Airbnb semblent privilégier, pour l'instant, des destinations nationales, pour les mois de juillet et d'août, Airbnb d'exclut pas une reprise des voyages intra-européens, ainsi que des voyages internationaux si la situation et les politiques des pays le permettent. Pour l'instant, entre couvre-feu et fermeture des restaurants et des bars, les grandes villes comme Paris sont toujours à la peine.