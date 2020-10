Bruno Le Maire "prêt à réfléchir à un crédit d'impôt pour les bailleurs" de petits commerces

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie (©BFMTV)

Le ministre de l'Economie a dévoilé plusieurs mesures pour aider les secteurs les plus touchés par la crise et l'instauration d'un couvre-feu. Pour les loyers des petits commerçants, Bruno Le Maire évoque la possibilité de mettre en place un crédit d'impôt pour les bailleurs.

(BFM Immo) - "Nous sommes prêts à réfléchir à toutes les solutions envisageables, y compris un crédit d'impôt pour les bailleurs". Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a dévoilé jeudi des mesures pour aider les secteurs économiques les plus touchés par la crise et la mise en place d'un couvre-feu. Parmi toutes les mesures annoncées, le gouvernement réfléchit à un crédit d'impôt pour les petits propriétaires bailleurs de locaux commerciaux. C'est l'une des demandes portées par la Fnaim, la Fédération nationale de l'immobilier.

"Ces dernières semaines, de très nombreux commerces (notamment les bars et les restaurants), artisans et TPE ont été dans l’obligation de fermer leurs établissements", affirme dans un communiqué la Fnaim. "Le gouvernement leur avait offert, au plus dur de la première vague, la possibilité de reporter le paiement des loyers et des charges de leurs entreprises. Cependant, la grande majorité des locaux de TPE appartiennent à des propriétaires bailleurs indépendants. Ces propriétaires privés possèdent généralement un seul bien, financé par leur propre activité professionnelle et avec un crédit de 15 ou 20 ans", ajoute la Fédération.

La Fnaim du Grand Paris propose ainsi que "l’Etat offre, aux propriétaires bailleurs indépendants n’ayant perçu aucun loyer lors du confinement et pendant les périodes de fermetures à venir liées aux mesures gouvernementales (couvre-feu...), un crédit d’impôt à hauteur de 50% du montant des loyers et des charges".