Carte: quels sont les loyers pratiqués dans votre commune?

(Photo d'illustration) (©Jeff Pachoud - AFP)

L'État lance, ce vendredi 4 décembre, deux cartes pour connaître les loyers des appartements et des maisons partout en France. Petit bémol, les données datent de 2018.

(BFM Immo) - En juillet 2019, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales annonçait un partenariat inédit. Avec les données de PAP, SeLoger et du Boncoin, il allait fournir un indicateur de loyer pour chaque commune de France. Car si les agglomérations situées dans les zones tendues bénéficient de ces informations grâce aux observatoires locaux des loyers (31 pour 52 agglomérations françaises), ce n'était pas le cas pour les petites ou moyennes communes.

Le 4 décembre 2020 c'est donc chose faite. Le ministère de la Transition écologique vient de publier deux cartes qu'il est possible de trouver ici. Un pour les appartements et une pour les maisons. Les indicateurs présentés sont les loyers d'annonce, charges comprises, pour des biens types, à savoir des appartements de 49 mètres carrés et des maisons de 92 mètres carrés. Seul bémol et il est de taille: ce sont des biens mis en location au 3e trimestre 2018. Le ministère affirme qu'il s'agit de l'année où il a pu collecter le plus de données.

Des loyers élevés dans les zones frontalières

De plus, les auteurs de cette carte ont préféré privilégier la finesse géographique que le suivi temporel. C'est pourquoi la carte sera mise à jour tous les 2 ans par l'Anil, en lien avec les partenaires et le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Enfin, dernière déception : en juillet 2019, lors de l'annonce, le ministère annonçait que ces cartes permettraient "d'estimer précisément le niveau de loyer et son évolution par type de bien dans chaque commune de France métropolitaine". Or, pour l'instant, il s'agit juste du prix moyen au mètre carré. Pas de différence entre neuf et ancien, meublé et non meublé, ou encore par taille de bien. Néanmoins, ce sont des modifications qui pourront être apportées dans un second temps.

Aujourd'hui, ces deux cartes nous apprennent que les loyers sont élevés à l'abord des grandes villes, dans les zones littorales et de montagnes, des lieux touristiques, ainsi que dans les zones frontalières et dans les départements d'outre-Mer.