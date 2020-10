Ces locataires de HLM n'ont plus d'eau chaude depuis 3 ans

Des locataires de HLM privés d'eau chaude (©Seregas - Pixabay)

Dans une résidence de Langon, en Gironde, certains habitants n'ont pas d'eau chaude depuis 2017. Ils se battent avec leur bailleur social.

(BFM Immo) - Trois ans de douches à l'eau tiède, de toilettes de chat, d'eau bouillie pour la vaisselle, … Certains habitants de la résidence Malraux à Langon, en Gironde, n'ont plus accès à l'eau chaude depuis 2017. Toute la résidence n'est pas concernée, il s'agit des trois premiers étages de cette HLM, rapporte le journal Sud-Ouest.

Le quotidien raconte que certains locataires ont multiplié les démarches auprès du bailleur social Mésolia: lettres recommandées, réunions avec des élus locaux et les associations de consommateur, … Mais pour l'instant sans effet. Pour autant, Mésolia ne reste pas les bras croisés. A Sud-Ouest, le bailleur social explique : "Le réseau de la résidence est d'origine (1977) et peu accessible. L'eau chaude n'est pas distribuée et conservée de façon optimale dans le réseau existant. Une de nos dernières interventions d'importance a consisté au remplacement des chaudières de la chaufferie en 2017 et à la modernisation des équipements de production d'eau chaude sanitaire complémentaire". Cet été, des vannes d'équilibrages ont été installées mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Mésolia a prévu d'installer un ballon d'eau chaude plus puissant ce mois-ci.

Coupures d'eau interdites

Les locataires touchés lui reprochent tout de même de ne pas faire de geste commercial alors que les victimes continuent de payer pour une eau chaude qu'ils n'ont pas.

Pour rappel, la loi protège les locataires de certains litiges concernant l'eau. Tout d'abord, l'article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles interdit les coupures d'eau en cas d'impayés. Ensuite, l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement social rappelle que "le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires: (…) Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement".