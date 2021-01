Ces stations de ski où les prix ont baissé sur un an

Avant même les annonces du gouvernement sur le fait que les remontées mécaniques allaient rester fermées, les prix immobiliers baissaient dans certaines stations.

(BFM Immo) - Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé, mercredi 20 janvier, que les remontées mécaniques des stations de ski "ne rouvriront pas le 1er février", admettant qu'au vu de la situation sanitaire le secteur s'orientait vers "une saison blanche". Mais avant même ces annonces, les prix s'orientaient à la baisse dans certaines stations.

Ainsi, dans une étude publiée le 18 janvier, SeLoger constate qu'aux Arcs, dans la Vallée de la Tarentaise, en Savoie, les prix accusent une forte baisse. Dans cette station des Alpes prisée des familles, les prix affichés sont de 12% inférieurs à l’an dernier. "En moyenne, un logement y coûte 265.395 euros, quant au prix moyen au m² aux Arcs, il avoisine 4.737 euros", précise SeLoger.

Les prix restent élevés à Chamonix

Les prix reculent aussi à Tignes. Réputée pour son domaine skiable, cette station voit ainsi le prix de son immobilier baisser de 10% sur 1 an. Un bien immobilier y coûte, en moyenne, 259.983 euros. La tendance est également baissière à Villeneuve (- 9 % sur 1 an), à Abondance (- 4 % sur 1 an), à Morzine (- 3 %).

A Chamonix, les prix reculent de 2% mais ils restent élevés. "En moyenne, comptez 528 638 € et pour ce qui est du prix moyen au m² à Chamonix, il se monte à 8 609 €", peut-on lire dans l'étude.