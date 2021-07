Cinq banques régionales rachètent Cozynergy, startup spécialisée dans la rénovation énergétique

Les banques veulent profiter d'un marché dopé par les subventions de l'État (©Pixabay)

Originaire des Yvelines mais rayonnant sur l'ensemble du territoire, la jeune pousse aide les ménages dans leurs démarches d'amélioration du logement notamment pour l'accès aux subventions.

(BFM Immo) - Cinq banques régionales ont annoncé l'acquisition de la jeune pousse Cozynergy, spécialisée dans la rénovation énergétique, en vue de profiter d'un marché dopé par les subventions de l'État. Ce rachat, à l'initiative de la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées, de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse, de la Banque Populaire Grand Ouest et de la Caisse d'Épargne de Normandie, va passer par l'acquisition de 90% du capital de Cozynergy, selon un communiqué.

Il intervient au moment où le marché de la rénovation énergétique est dynamisé par les subventions de l'État. Depuis cette année, les aides sont accessibles à tous, quel que soit le revenu fiscal du foyer, pour les propriétaires de résidence principale ou les propriétaires bailleurs, précise le communiqué.

Simplifier l'accès aux subventions

Cozynergy, dont l'activité consiste à simplifier l'accès aux subventions, revendique aujourd'hui neuf agences régionales, une équipe de téléconseillers et près de 250 entreprises du bâtiment agréées.

Avec plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions de commandes sur le dernier exercice, Cozynergy affiche une croissance de 100% et prévoit d'atteindre 150 millions d'euros de revenus en 2025.

