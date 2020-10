Combien a gagné Stéphane Plaza en 2019 grâce à son réseau d'agences immobilières

Stéphane Plaza (©Joel Saget - AFP)

En 2019, les résultats du réseau immobilier qui porte le nom de l'animateur télé ont continué de progresser. Son chiffre d'affaires frôle désormais les 15 millions d’euros.

(BFM Immo) - Le réseau immobilier cofondé par Stéphane Plaza poursuit son ascension. Avec des ouvertures d'agences en pagaille. Le réseau Stéphane Plaza France comptait ainsi plus de 500 boutiques en franchise fin 2019, contre un peu plus de 300 un an plus tôt. Et les revenus de la maison-mère s'envolent en parallèle. Le chiffre d'affaires est passé de 1,9 million d'euros pour le premier exercice (de juin 2014 à décembre 2015) à 11,36 millions d'euros en 2018 puis 14,9 millions d’euros en 2019, selon les comptes annuels consultés par BFM Immo. Côté bénéfices aussi tout va bien. Après avoir connu des pertes mesurées à ses débuts, le réseau de l'animateur a rapidement dégagé un important résultat net. En 2018, il s'élevait ainsi à 2,95 millions d'euros. Et l'an dernier, le bénéfice de la structure Stéphane Plaza France a gonflé de 69% pour atteindre 4,989 millions d’euros.

Mais sur ce montant, combien a touché Stéphane Plaza ? S'il n'y a pas d'informations spécifiques concernant un éventuel salaire que percevrait l'animateur de télévision en lien avec son activité au sein du réseau qui porte son nom, nous savons en revanche ce qu'il reçoit en tant qu'actionnaire. Stéphane Plaza détient en effet 25,5% du capital de l'entreprise via sa société SP Holding. Le groupe M6 détient toujours de son côté 49% du capital, comme l'indique le document de référence 2019 de la chaîne TV. Enfin, 25,5% sont détenus par deux associés fondateurs (deux anciens du réseau Laforêt) et leurs héritiers: Patrick-Michel Khider de Lusigny et Bernard de Crémiers, qui est décédé l'an passé. Patrick-Michel Khider de Lusigny a été nommé fin 2019 président de la société pour succéder à Bernard de Crémiers après sa mort.

Près de 5 millions de dividendes versés

Le versement en dividendes aux actionnaires en 2019 était de 4,873 millions d’euros. Ainsi, avec ses parts dans la société, Stéphane Plazza a touché 1,24 million d'euros avant impôts (contre près de 720.000 euros en 2018). M6 a obtenu de son côté 2,388 millions d'euros et les autres associés (y compris les héritiers du défunt) 1,24 million d’euros.

Lors des deux premiers exercices (2014-2015 et 2016), aucun dividende n'avait été versé par le réseau d'agences à ses actionnaires. Au moment de la création de la société, Stéphane Plaza avait apporté son nom et sa marque, qui était valorisée 800.000 euros et avait été déposée à l'INPI (institut national de la propriété industrielle).

Seulement 25 salariés pour la maison-mère du réseau

Le réseau fonctionne avec des franchisés et très peu de salariés (25 selon les derniers comptes publiés). Il ne détient aucune boutique en propre. Le fonctionnement est simple. En échange de l'image de marque, de formations et d'un accompagnement global, les franchisés versent de 4% à 8% (en fonction du chiffre d'affaires global réalisé) des commissions qu'ils touchent lors d'une vente d'un bien. En outre, afin de faire partie du réseau, les agents immobiliers doivent également s'acquitter de 29.000 euros de droits d'entrée, d'après le site spécialisé L'Officiel de la franchise.

On notera enfin que Stéphane Plaza possède également en propre son agence pilote dans le 11ème arrondissement de Paris. Mais les résultats de celle-ci ne sont pas connus, de même que la composition exacte de l'actionnariat.

