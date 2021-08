Combien a gagné Stéphane Plaza grâce à son réseau d'agences immobilières en 2020

Le réseau immobilier de Stéphane Plaza continue son expansion (©Joel Saget - AFP)

La croissance des revenus et des bénéfices du réseau d’agences immobilières lancé en 2015 par l’animateur télé du même nom a quelque peu ralenti mais est restée robuste –et à deux chiffres- en 2020.

(BFM Immo) - Voilà un rythme de croisière pour lequel signerait de nombreux fleurons français. Après une année 2019 exceptionnelle marquée par des ouvertures d’agences en pagaille ainsi qu’une explosion du chiffre d’affaires (+31% à près de 15 millions) et du bénéfice net (+69% à près de 5 millions), le réseau immobilier Stéphane Plaza a récidivé en 2020, selon les comptes déposés par l'entreprise.

Certes, la croissance s’est quelque peu tarie par rapport à cette base de comparaison, mais elle est restée solide. Les revenus du réseau ont de fait progressé de 10,7% à 16,5 millions d’euros sur un an, quand le bénéfice net a gonflé de plus de 20% (soit tout pile un million d’euros) à 5,98 millions.

Mais sur ce montant, combien a touché l'animateur de M6 Stéphane Plaza? S'il n'y a pas d'informations spécifiques concernant un éventuel salaire que percevrait l'animateur de télévision en lien avec son activité au sein du réseau qui porte son nom, nous savons en revanche ce qu'il reçoit en tant qu'actionnaire. Stéphane Plaza détient en effet 25,5% du capital de l'entreprise via sa société SP Holding. Le groupe M6 détient toujours de son côté 49% du capital, comme l'indique le document de référence 2020 de la chaîne TV. Les 25,5% qui restent sont détenus par Patrick-Michel Khider de Lusigny et les héritiers de Bernard de Crémiers, décédé en 2019.

100% des bénéfices reversés en dividendes en 2020

Au titre de l'exercice 2020, le réseau a décidé d’affecter la totalité du bénéfice –s’élevant précisément à 5.984.618 euros- en dividendes aux actionnaires. Ainsi, avec ses parts dans la société, Stéphane Plazza a touché 1.526.077 euros avant impôts (contre près de 1,24 million d’euros en 2019) – comme les autres associés et leurs héritiers. M6 a de son côté perçu 3,05 millions d'euros

Lors des deux premiers exercices (2014-2015 et 2016), aucun dividende n'avait été versé par le réseau d'agences à ses actionnaires. Au moment de la création de la société, Stéphane Plaza avait apporté son nom et sa marque, qui était valorisée 800.000 euros et avait été déposée à l'INPI (institut national de la propriété industrielle).

Seulement 29 salariés pour la maison-mère du réseau

Le réseau fonctionne avec des franchisés et très peu de salariés (29 selon les derniers comptes publiés). Il ne détient aucune boutique en propre. Le fonctionnement est simple. En échange de l'image de marque, de formations et d'un accompagnement global, les franchisés versent une partie des commissions qu'ils touchent lors de la vente d'un bien. En outre, afin de faire partie du réseau, les agents immobiliers doivent également s'acquitter de 29.500 euros de droits d'entrée, d'après le site spécialisé L'Officiel de la franchise.

Lancé en 2015, le réseau comporte aujourd'hui un peu plus de 570 agences sur tout le territoire, selon nos informations.

On notera enfin que Stéphane Plaza possède également en propre son agence pilote dans le 11ème arrondissement de Paris. Mais les résultats de celle-ci ne sont pas connus, de même que la composition exacte de l'actionnariat.

Quentin Soubranne pour BFM Immo