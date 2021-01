Comment éviter les arnaques à la rénovation énergétique pour votre logement

Avec le lancement de MaPrimeRénov', de nombreux Français vont se lancer dans des travaux de rénovation de leur logement. Mais attention aux arnaques.

(BFM Immo) - Le gouvernement a lancé cette semaine la plateforme MaPrimeRénov' pour aider les Français à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Un moyen de lutter contre les passoires thermiques et booster la rénovation. Mais il existe de nombreuses entreprises peu scrupuleuses et les arnaques se sont multipliées ces dernières années.

Fin 2019, la DGCCRF s'alarmait d'une forte hausse des fraudes. Le phénomène avait pris une telle ampleur que le gouvernement a interdit le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique depuis le 1er septembre 2020 via la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Malgré tout, certains escrocs opèrent toujours. Des commerciaux peuvent par exemple réaliser de faux diagnostics de performance énergétiques (DPE) afin d'inciter leurs victimes (souvent âgées) à faire des travaux. Avec Hellio, spécialiste des économies d'énergie dans l'habitat, voici quelques conseils pour éviter les arnaques.

Ne pas répondre au téléphone

Tout d'abord, comme déjà indiqué ci-dessus, le démarchage téléphonique concernant les travaux de rénovation énergétique est interdit. Donc il convient d'éviter toute entreprise qui y a recours.

Quoi qu'il arrive, en cas de démarchage au domicile, il ne faut jamais signer d'engagement rapidement. Il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas verser d'acompte le jour même. Et enfin, il faut vérifier les informations qui ont été transmises, comme l'identité du professionnel et les données chiffrées avancées. Hellio rappelle que "les services publics ne démarchent jamais, attention aux entreprises qui prétendent agir pour le compte d'organismes publics ou d'un fournisseur d'énergie".

Se renseigner sur l'entrepreneur et les aides

En cas de doute sur l'offre faite par le professionnel ou sur la nécessité de réaliser certains travaux, Hellio conseille de se tourner vers le site faire.fr. Ce site du gouvernement aide les particuliers dans toutes les démarchages concernant la rénovation énergétique. Des conseillers peuvent même être sollicités. Il ne faut pas hésiter à comparer les prix et devis de plusieurs entreprises.

"Pour bénéficier de MaPrimeRénov' ou de l'éco-prêt à taux zéro (éco PTZ), le professionnel qui réalise vos travaux d'économies d'énergie doit être labellisé “reconnu garant de l'environnement” (RGE). Ce label assure de faire appel à un artisan connaissant les exigences réglementaires élevées à respecter en matière d'amélioration énergétique. Pour trouver un professionnel RGE ou vérifier que le professionnel engagé est bien labellisé RGE, consulter l'annuaire des professionnels RGE" (disponible ici), précise Hellio.

Se méfier d'une offre trop attractive

Tout le monde ne peut pas bénéficier de toutes les aides à la rénovation. Hellio note que "certaines entreprises peuvent faire miroiter un reste à charge nul ou proposer des crédits sur plusieurs années. Prendre le temps de comparer les devis et de se renseigner sur les aides financières mobilisables en fonction de sa situation" est important. Il faut aussi rappeler que le consommateur peut faire jouer son délai de rétractation de 14 jours après la signature d'un contrat. De plus, pour les travaux d'isolation, un délai de réflexion de 7 jours entre la signature du contrat et le début du chantier doit être respecté par l'entreprise.

Se tourner vers les bons acteurs en cas de problème

Si un litige apparaît, il est conseillé de se tourner rapidement vers des associations agréées de protection des consommateurs. Hellio précise qu'il est possible de déposer plainte auprès de la Direction départementale de la protection des populations. "Dans le cas de travaux réalisés par une entreprise RGE, une réclamation peut être faite sur le site internet faire.fr. Il est également possible de signaler un problème à la répression des fraudes en toute transparence avec l'entreprise chargée des travaux grâce à la plateforme de signalement en ligne SignalConso". Cette plateforme permet aux artisans de répondre aux témoignages. Si les signalements se révèlent trop nombreux concernant la même entreprise, la répression des fraudes peut décider d'intervenir.