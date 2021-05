Comment savoir si vous payez trop cher votre loyer

Un outil pour déterminer le montant du loyer. (©Lionel Bonaventure - AFP)

MeilleursAgents vient de lancer un simulateur permettant d'estimer le montant du loyer pour un bien donné. Cet outil fonctionne partout dans l'Hexagone.

(BFM Immo) - Définir un loyer qui soit au prix du marché pour le locataire comme pour le propriétaire. Voici l'ambition d'un nouvel outil mis en place par MeilleursAgents. Le spécialiste de l'estimation immobilière a lancé la semaine dernière un simulateur qui permet d'estimer gratuitement la valeur locative d'un bien, appartement comme maison, loué non meublé sur l'ensemble du territoire national.

Il suffit d'aller sur cette page dédiée aux estimations, d'indiquer l'adresse précise du logement à estimer ainsi que certaines caractéristiques (superficie, nombre de pièces, étage, état, année de construction, présence d'un balcon, d’une cave, ou encore d’une place de stationnement). L'outil fait le reste.

Comparaison avec les autres biens du secteur

"Tout comme celui développé pour l'estimation du prix de vente, l'algorithme s’appuie sur une approche par comparables, se basant sur les références locatives les plus proches au regard des caractéristiques du bien et de sa localisation précise. Pour construire cet outil d'estimation, Meilleurs Agents se base sur les annonces de locations mises en ligne par les professionnels de l'immobilier sur sa plateforme", précise MeilleursAgents.

Cela signifie que le plafonnement des loyers, dans les villes qui l'appliquent, n'est pas forcément pris en compte. En effet, si les références locatives les plus proches n'ont pas pris en compte cette donnée, l'outil ne la prendra pas non plus en compte. Il faudra donc bien vérifier que le plafonnement des loyers ne s'applique pas à votre ville et vérifier ensuite lesdits plafonds. Une trentaine de villes en France avaient déposé un dossier pour un plafonnement des loyers pour 2021.

Pour la région Ile-de-France par exemple, vous pouvez retrouver les plafonds de loyer sur cette carte interactive de la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (Drihl) ici. Pour Lille, vous pouvez vous rendre sur cette page.