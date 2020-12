Dans 50% des grandes villes, un couple au Smic ne peut pas louer plus de 57 m2 dans le parc privé

Sans surprise, c'est à Paris que la surface est la plus petite (©Joel Saget - AFP)

Selon une étude de SeLoger, deux Smic ne permettent pas de louer plus de 57 mètres carrés dans près d'une métropole sur deux.

(BFM Immo) - Entre la hausse des prix de l'immobilier et le durcissement des conditions d'octroi des crédits immobiliers, de nombreux Français sont contraints de rester en location. Mais dans sa dernière étude, SeLoger constate que la capacité locative des couples au Smic est de plus en plus limitée. Pour rappel, en janvier 2020, le Smic net a atteint 1.219 euros mensuels. Or, une part non négligeable des ménages sont au salaire minimum. 13,4% des salariés du privé avaient ainsi bénéficié de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2019, selon les dernières données disponibles de la Dares. Soit 2,32 millions de salariés.

Selon SeLoger, dans plus de la moitié des grandes villes françaises (dans 22 des 44 villes étudiées très précisément), un couple de Français gagnant le Smic ne peut pas louer plus de 57 mètres carrés (en considérant qu'ils ne dépassent pas un loyer représentant un tiers de leurs revenus cumulés, soit 813 euros). Les 5 villes où un couple au Smic a le moins de mètres carrés, pour une location vide, sont Lyon (48 m² pour 821 euros), Bordeaux (47 m² pour 818 euros), Nice (43 m² pour 817 euros), Aix-en-Provence (42 m² pour 810 euros) et Paris (25 m² pour 812 euros). Pour une location meublée, le classement change un petit peu. Il s'agit de Strasbourg (43m² pour 813 euros), Lille (42m² pour 819 euros), Bordeaux (41m² pour 820 euros), Aix-en-Provence (38m² pour 817 euros) et Paris (22m² pour 825 euros).

Sans surprise, la banlieue parisienne est particulièrement touchée. Ainsi, un Smic un couple pourra louer en moyenne 41 m² à Saint-Denis, 38m² à Argenteuil, 35m² à Montreuil et 28m² à Boulogne-Billancourt.

86 mètres carrés à Saint-Etienne

Dans d'autres grandes villes au contraire, un couple au Smic peut louer des surfaces beaucoup plus importantes. S’il gagne l’équivalent de deux Smic, un couple de locataires stéphanois peut louer, en location vide, un logement d’une superficie 244% plus grande qu’un couple de Parisiens. En effet, à Saint-Étienne, leurs revenus leur permettent de louer un bien de 86 m². Parmi les autres villes où un couple au Smic optimise sa capacité de location figurent aussi Brest (79m²), Mulhouse (76m²), Le Mans (74m²) ou encore Limoges et Perpignan (73m²).

C’est - une nouvelle fois - dans le département de la Loire qu’un couple au Smic peut espérer profiter de la superficie maximale s’il loue un meublé. À Saint-Étienne, pour deux Smic, il est possible de louer un meublé de 80 m². Le Mans, Metz, Perpignan et Mulhouse sont aussi des villes avantageuses pour les locataires au Smic car les superficies qu’ils peuvent y louer - en meublé - varient entre 66 et 72 m².